Motorista tenta fugir, mas é alcançado e preso por transportar 1,8 tonelada de maconha na BR-267

A PM (Polícia Militar) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), iniciaram uma operação conjunta que resultou na apreensão de 1.800 quilos de maconha e na recuperação de uma caminhonete em Porto Murtinho.

Os agentes faziam uma fiscalização na BR-267, quando abordaram uma caminhonete Chevrolet S10. O condutor não respeitou a ordem de parada e fugiu, mas foi perseguido pelos policiais.

O homem acabou abandonando o veículo e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais.

Após vistoriais, foram encontrados vários tabletes de maconha no veículo, além das placas serem falsas e ter registro de roubo.

O motorista foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Porto Murtinho.

