Idoso tem 40% do corpo queimado durante churrasco e morre na Santa Casa da Capital

Idoso de 72 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira (1), na Santa Casa de Campo Grande, após ter 40% do corpo queimado durante um churrasco. O caso aconteceu no dia 26 de setembro.

Conforme boletim de ocorrência, a filha da vítima contou que o pai estava na casa de um amigo, quando ao levar a carne para assar, acabou se acidentando com o álcool.

Com a explosão, o homem teve o corpo queimado pelo líquido inflamável e foi socorrido às pressas para a Santa Casa, onde permaneceu internado na ala vermelha por 36 dias. Na madrugada de hoje, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher contou, ainda, que é o amigo quem saberá dar mais detalhes sobre o acidente que terminou em morte. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram