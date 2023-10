Fiems sedia reunião do conselho estadual do FCO

O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) promoveu, nesta sexta-feira (14/07), a 7ª reunião ordinária do conselho em 2023. O encontro serviu para aprovar cartas-consulta que pedem liberação de recursos junto ao fundo para novos empreendimentos rurais e empresariais (indústria, comércio e serviços) em Mato Grosso do Sul.

A reunião, realizada no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, contou com a participação da superintendente Rose Modesto, da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), e de representantes de federações, entidades e cooperativas, além de técnicos do Banco do Brasil, instituição financeira responsável pela administração dos recursos do FCO. Jaime Verruck, secretário do Estado de Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, preside o CEIF/FCO e coordenou os trabalhos.

O vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, participou do encontro e enalteceu a representatividade de Mato Grosso do Sul à frente da Sudeco por meio da posse de Rose Modesto, a primeira mulher a dirigir a autarquia. “Estamos muito felizes com sua presença na Sudeco, porque você conhece as dores de quem está na ponta e precisa ter acesso a crédito. Pequenos e médios empresários muitas vezes não dão conta de elaborar projetos necessários para a viabilização dos recursos”, declarou o vice-presidente.

Rose Modesto reforçou o papel do fundo como indutor do desenvolvimento regional e de redutor de desigualdades econômicas e sociais. “O conselho é atuante e tem feito um trabalho de forma transparente. Poder ver hoje essas cartas-consulta sendo aprovadas, bem como conhecer o número de empregos que serão gerados em breve, é a prova de que estamos no caminho certo, em busca do desenvolvimento econômico do nosso Estado, sem deixar de lado a busca pelo progresso social”, disse a superintendente.

Jaime Verruck destacou o papel do conselho na destinação dos recursos do fundo. “Foi uma reunião importante para discutir os caminhos para 2024. Nosso foco principal é que 100% dos recursos do FCO cheguem ao empresário sul-mato-grossense, tanto da área rural como da área empresarial. Tentamos motivar o segmento empresarial para que busquem esses recursos, mostrando quanto o FCO representa para Mato Grosso do Sul. São R$ 2,4 bilhões por ano, investidos diretamente na geração de empregos e em novas atividades”, disse o secretário.

