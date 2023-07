Programa Voa Brasil oferecerá passagens aéreas por R$ 200, alcançando até 1,5 milhão de bilhetes mensais

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o programa Voa Brasil, que visa oferecer passagens aéreas a um preço fixo de R$ 200, poderá disponibilizar até 1,5 milhão de bilhetes mensais. O projeto tem previsão para iniciar em agosto, conforme afirmou o ministro durante uma aula magna no Instituto de Geografia, no campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), na quinta-feira (13).

O objetivo principal do programa é beneficiar pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. Cada trecho de passagem terá um valor fixo de R$ 200, e cada pessoa poderá adquirir no máximo quatro trechos.

Márcio França explicou que o programa começará atendendo inicialmente aposentados, pensionistas e, possivelmente, servidores públicos. Ele ressaltou que o programa não utilizará recursos públicos, aproveitando apenas os assentos vazios disponibilizados pelas empresas aéreas. As companhias Latam, Gol e Azul já aderiram ao projeto.

O ministro afirmou que há uma expectativa de grande procura por essas passagens mais baratas, o que permitirá que os voos sejam realizados com alta ocupação. Com voos lotados, há a possibilidade de aumentar o número de voos e, consequentemente, utilizar mais os aeroportos regionais.

França destacou que a venda desses bilhetes com preços mais baixos ocorrerá fora da alta temporada, em dois períodos: de fevereiro a junho e de agosto a novembro. Esses são momentos em que tradicionalmente ocorre uma ociosidade média de 21% nos voos domésticos, segundo o ministro.

