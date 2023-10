Advocacia Fora da Caixa: homenagem ao Dia do Advogado traz Nelson Wilians como Neo, de Matrix

Advocacia Fora da Caixa. Esse é o tema da campanha que o escritório Nelson Wilians Advogados está lançando em homenagem ao Dia do Advogado

Até o 11 de agosto — Dia do Advogado — prepare-se para uma explosão de conteúdos divertidos que vão estimular os profissionais da advocacia a soltar a imaginação e pensar além dos limites. O ponto alto da campanha serão as animações em que Nelson Wilians, fundador e presidente do Nelson Wilians Advogados, se encontra com seu Mini Me, o Dr. Nelsinho —personagem criado pelos cartunistas Laerte e Rafael Coutinho.

A dupla dinâmica vai mostrar que pensar fora da caixa não é enlouquecer, é colocar a criatividade em ação para encontrar soluções inusitadas. “Pensar fora da caixa não quer dizer deixar a imaginação ultrapassar os limites da sanidade, é pensar de forma criativa, inovadora e sem restrições, buscando soluções não convencionais para problemas e desafios”, explica Nelson Wilians.

As animações são um verdadeiro show de talento. As equipes lideradas por Rafael Coutinho e pelo Estúdio Hilda capricharam na combinação dos movimentos de Wilians com os elementos desenhados. O resultado? Uma mistura saborosa e visualmente surpreendente.

“Utilizamos uma variedade de softwares, técnicas e inteligência artificial para reconstruir elementos que precisavam ser removidos da filmagem para a animação”, explica Rafael Coutinho. “Ficamos orgulhosos do resultado.”

Nelson Wilians gravou as cenas e a equipe de animação adicionou os personagens. Em uma das cenas, o advogado imita os movimentos do lendário Neo, de Matrix. ” Foi uma experiência fascinante. Tive que sair da caixa de advogado e me transformar em ator. Modéstia à parte, me superei”, brinca Nelson Wilians.

Há dois anos, o NWADV cativou a todos contando a história da advocacia através dos quadrinhos de Laerte e Rafael Coutinho. Com o sucesso, o escritório resolveu levar a criatividade ainda mais longe e transformou a história da advocacia em um incrível desenho animado.

“Aqui no Nelson Wilians Advogados, não queremos apenas pensar fora da caixa, queremos destruir a caixa”, diz o fundador do NWADV. “Sendo o maior escritório de advocacia da América Latina, tínhamos que, mais uma vez, pensar grande para homenagear quem representa a Lei, a Justiça e a Democracia, em data tão significativa”, completa. Acompanhe toda a campanha nas redes sociais do escritório. Não perca, você vai se surpreender.

