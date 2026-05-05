FIEMS e BNDES articulam nova linha de crédito para impulsionar economia industrial

Parceria prevê condições facilitadas e taxas atrativas para empresários, com foco na indústria, agronegócio e inovação no estado.

A FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), deve criar uma linha de crédito destinada ao fortalecimento da economia de Mato Grosso do Sul. A iniciativa surge em um momento de difícil acesso a financiamentos privados e promete facilitar a vida do empresariado sul-mato-grossense, oferecendo condições mais favoráveis, com taxas diferenciadas e maior previsibilidade. O objetivo é atender, principalmente, os setores industriais e do agronegócio, considerados pilares do desenvolvimento econômico regional.

A novidade foi anunciada na manhã desta segunda-feira (04), durante um encontro com empresários promovido pela FIEMS em conjunto com o BNDES. O projeto ainda está em fase inicial, mas vem sendo discutido e aprimorado por membros da federação em diálogo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. A expectativa é de que, após a fase de estruturação, a linha de crédito seja implementada com foco em desburocratização e maior alcance às empresas locais.

Durante o evento, José Luiz Gordon explicou que o banco pretende disponibilizar cerca de R$ 370 bilhões em financiamentos até o fim de 2026. Desse total, aproximadamente R$ 75 bilhões ainda estão disponíveis para contratação, sendo que cerca de R$ 20 bilhões têm como destino Mato Grosso do Sul, com foco no fomento ao setor produtivo. “O BNDES colocou R$ 20 bilhões em Mato Grosso do Sul nos três primeiros anos desta gestão. Os recursos foram investidos principalmente em infraestrutura e no agronegócio. Isso demonstra o quanto o estado é importante para a instituição. Por isso, estamos aqui para ampliar esse apoio ao setor industrial. Estamos muito próximos da FIEMS para podermos atender aos empresários com as linhas necessárias”, afirmou Gordon.

Para o presidente da FIEMS, Sérgio Longen, a parceria deve fortalecer a economia estadual como um todo, além de representar uma resposta a uma demanda antiga do setor produtivo. Segundo ele, o acesso a crédito com condições adequadas sempre foi um dos principais desafios enfrentados pelos empresários locais. “O BNDES é um grande parceiro, com produtos hoje relacionados à inovação do parque fabril e também outras linhas de crédito disponíveis em todo o Brasil com juros atraentes”, destacou.

Longen também ressaltou que a iniciativa traz alternativas mais viáveis para investidores em um cenário de juros elevados no mercado privado. “No Brasil, hoje, temos juros muitas vezes impagáveis na maioria dos produtos privados. O BNDES, como grande parceiro no desenvolvimento do país, volta a ter um papel extremamente relevante”, afirmou. Ele ainda enfatizou que a nova linha pode estimular a competitividade das empresas sul-mato-grossenses, incentivando novos investimentos e a geração de empregos.

Além da apresentação do novo modelo de linha de crédito em desenvolvimento, José Luiz Gordon detalhou algumas das opções já disponíveis no portfólio do banco. Entre elas está o BK 4.0, que oferece taxa de 6,5% ao ano e é voltado para a aquisição de máquinas e equipamentos para a indústria e o agronegócio. Outro destaque é o BK Verde, com a mesma taxa anual, direcionado a projetos sustentáveis e à aquisição de bens de capital ligados à economia verde.

Também foi apresentada a linha “Mais Inovação”, destinada a projetos de inovação, digitalização e aumento de produtividade, com taxa a partir de 2,5% ao ano, acrescida da taxa de risco. Essa modalidade inclui ainda recursos para financiamento, ampliação ou modernização de centros de pesquisa e desenvolvimento. De acordo com o BNDES, essas iniciativas refletem uma estratégia mais ampla de apoio à modernização do setor produtivo brasileiro, com foco em sustentabilidade, tecnologia e competitividade no mercado global.

Por Ian Netto e Djeneffer Cordoba

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