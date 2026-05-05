Homem é suspeiro de ameaçar e incendiar casa de ex-namorado, em Dourados

Na noite desta segunda-feira (04), um homem, de 64 anos, que não teve suas informações divulgadas, é suspeito de incendiar a casa da sua ex-companheira. O caso aconteceu no Bairro Parque das Nações II, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações iniciais, a vítima não estava em casa no momento do crime, e foi avisada por um dos vizinhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local para combater e isolar a área. O fogo se alastrou por diversos cômodos da casa, resultando em danos significativos no imovel.

Ainda segundo as informações, o suspeito chegou a passar horas no local de trabalho da vítima, onde afirmou que faria algo contra ela. Após isso, ele deixou o local e foi até a residência.

Buscas foram realizadas na região, mas o autor antes da chegada da polícia e continua sendo procurado.

O caso foi registrado como incêndio em residência no contexto de violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).