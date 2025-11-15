Fiems celebra 46 anos com homenagem a governador por gestão positiva

A Fiems comemorou seus 46 anos com evento realizado nesta sexta-feira (14/11) que homenageou o governador Eduardo Riedel pela gestão e o ambiente de negócios que tem impulsionado a expansão industrial no Estado.

Em seu discurso, o presidente da Fiems, Sérgio Longen afirmou que a indústria sul-mato-grossense vive um momento de consolidação em diferentes regiões e que a transferência de renda gerada pelo setor já produz efeitos diretos na população. Ele lembrou que, de 2023 a 2025, 70 mil novos empregos formais foram criados no Estado, além das vagas de terceirizados e prestadores de serviço.

Segundo o Observatório da Indústria da Fiems, há hoje 17 mil vagas abertas apenas no setor industrial, número que deve aumentar com as 13 mil oportunidades previstas no Vale da Celulose, totalizando cerca de 30 mil novas posições. Longen também citou os R$ 90 bilhões em investimentos privados já anunciados no Estado e o avanço tecnológico representado pela produção do primeiro hidrogênio verde pelo Senai de Três Lagoas.

“Mato Grosso do Sul tem números impressionantes e se tornou referência nacional e internacional. Esse resultado é fruto do trabalho conjunto entre governo, setor privado e municípios”, afirmou.

Ao receber a homenagem, o governador Eduardo Riedel agradeceu o reconhecimento e destacou que o crescimento do Estado é resultado da atuação integrada entre governo e iniciativa privada.

Ele mencionou o novo dado divulgado pelo IBGE sobre o desempenho econômico de 2023, que colocou Mato Grosso do Sul entre os maiores crescimentos do país. “Nem a China alcançou essa marca. Esse é o impacto direto do investimento privado, da confiança no Estado”, disse.

Riedel reforçou que o governo seguirá focado na atração de recursos, parcerias com o setor produtivo e manutenção de um ambiente seguro para novos empreendimentos. “Sozinho, ninguém constrói nada. Essa homenagem eu compartilho com todos os que trabalham por Mato Grosso do Sul”, concluiu.

