OdontoNutri: Com foco em odontologia digital, dor orofacial e estética avançada, irmãs Grando elevam padrão de cuidado e se tornam referência no Estado

Localizada na Rua Rio Grande do Sul, em Campo Grande, a clínica Odonto Nutri – Odontologia e Saúde consolidou-se como referência regional em tratamentos odontológicos e multidisciplinares. Dirigida pelas irmãs dentistas Juliana e Fabiana Grando, a instituição atua há mais de duas décadas oferecendo atendimento especializado e integrado, aliando tecnologia, conforto e uma abordagem humanizada.

Fundada em 2004 e ampliada em 2010, a clínica reúne profissionais de diversas áreas da saúde, como fisioterapia, massoterapia, estética, psicologia e psicoterapia, formando um centro completo de cuidado ao paciente. A estrutura multidisciplinar reforça a proposta das diretoras, que defendem uma odontologia que vai além do dente e observa o indivíduo em sua totalidade.

Segundo as profissionais, muitos sinais de doenças sistêmicas se manifestam inicialmente na boca, o que exige uma visão ampla e integrada dos tratamentos. Por isso, a Odonto Nutri prioriza um atendimento acolhedor e investigativo, buscando compreender a origem dos problemas antes de propor intervenções. A clínica adota práticas modernas, protocolos minimamente invasivos e tecnologia de ponta para garantir resultados eficazes, reforçando sua presença como um dos espaços de saúde mais completos da capital sul-mato-grossense.

Atendimento de ponta

As irmãs Grando destacam que o atendimento humanizado é um dos pilares da clínica, aliado ao compromisso com procedimentos minimamente invasivos. Para isso, a Odonto Nutri incorporou a odontologia digital como parte essencial dos tratamentos, permitindo diagnósticos mais detalhados, precisão ampliada e maior agilidade nas intervenções. A tecnologia modernizou todo o fluxo clínico e reduziu significativamente o tempo de espera dos pacientes, que hoje têm acesso a soluções mais rápidas e confortáveis.

Um exemplo dessa evolução é o sistema CAD/CAM, que possibilita a confecção de peças em cerâmica durante a própria consulta. Antes, a reposição de um dente quebrado pode levar até três visitas, envolvendo moldagens tradicionais, provisórias e o trabalho externo do protético. Com o novo método, o paciente chega à clínica e, em cerca de duas horas, sai com o dente definitivo instalado. O processo digitalizado elimina etapas intermediárias e garante mais precisão, estética e durabilidade ao tratamento.

Para as dentistas, essa combinação entre tecnologia e acolhimento reforça o compromisso de tratar o paciente como um todo. “Nós oferecemos aos nossos pacientes exatamente o tipo de cuidado que gostaríamos de receber”, explicam. O propósito da clínica é proporcionar uma experiência tranquila e resolutiva, na qual cada pessoa se sinta ouvida, cuidada e compreendida desde a primeira consulta.

Parte estética

Na área da estética e da harmonização orofacial, a Dra. Fabiana explica que ainda há muita dúvida entre os pacientes sobre a atuação do cirurgião-dentista. Muitas pessoas questionam por que esse tipo de procedimento não estaria restrito à medicina, mas Fabiana e Juliana reforçam que a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, respaldada por formação técnica e científica específica.

“A estética facial está profundamente relacionada à saúde integral do paciente, e nenhum procedimento é realizado sem uma avaliação detalhada que considere histórico clínico, motivações, incômodos e expectativas individuais. A partir desse diagnóstico humanizado, são desenvolvidos protocolos personalizados, garantindo resultados reais e duradouros”, destaca a Dra. Fabiana para a reportagem.

A clínica trabalha com protocolos anuais de acompanhamento, que permitem gerenciar o envelhecimento do paciente tanto na parte estética quanto na dentária. Esse cuidado contínuo assegura que os resultados se mantenham naturais e evoluam com o tempo, em vez de serem apenas intervenções pontuais.

Para isso, as profissionais seguem em constante atualização: uma é especialista em periodontia e dor orofacial, enquanto a outra atua nas áreas de dentística, estética, ortodontia e harmonização, além de cursar mestrado internacional e formação complementar em biomedicina. Todos os procedimentos e tecnologias são testados previamente pela equipe para garantir eficácia.

Diferencial

O diferencial da Odonto Nutri também se revela na especialização da equipe em áreas pouco exploradas na odontologia regional, como a dor orofacial. Segundo a Dra. Juliana Grando, responsável pelo setor, poucos profissionais atuam com profundidade nesse campo, que exige conhecimento específico e parceria constante com médicos de diversas especialidades.

“A dor orofacial é o nosso carro-chefe. Trabalhamos em conjunto com neurologistas, otorrinos e outros colegas para garantir que o paciente receba um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz”, afirma. A clínica também se destaca pelo gerenciamento avançado do envelhecimento facial, incorporando tecnologias como o laser Hybrid CO₂, equipamento de última geração que, de acordo com a equipe, tem revolucionado os resultados de rejuvenescimento.

Os efeitos dessas abordagens são refletidos diretamente no relato emocionado dos pacientes, que muitas vezes chegam ao consultório com dor crônica, autoestima abalada ou limitações funcionais.

“É muito gratificante ver a transformação. Já tivemos pacientes que choraram ao se ver no espelho depois do tratamento. Pessoas que não frequentavam mais festas ou evitavam aparecer em fotos voltam a sorrir, a viver”, conta a Dra. Juliana. Ela lembra casos de pacientes que, após a renovação da pele, chegaram a refazer documentos porque já não se reconheciam na foto antiga.

Para a equipe, essa mudança profunda é consequência de um método de trabalho baseado em ciência, escuta e personalização. Todos os tratamentos são fundamentados em evidências científicas e continuamente revisados em congressos e cursos de atualização.

“Cada paciente é único. Antes de qualquer procedimento, fazemos uma anamnese completa, estudamos o caso, pedimos exames quando necessário e construímos o plano de tratamento com responsabilidade. Usar bons materiais não é diferencial, é obrigação”, finalizam as doutoras.

Serviço: Mais informações e agendamentos podem ser realizados pelo telefone fixo (67) 3028-1010 ou pelo WhatsApp (67) 679855-9046. Para conhecer outros procedimentos e acompanhar o trabalho da equipe, basta acessar o Instagram @clinicaodontonutri. A clínica está localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1754, no bairro Vila Gomes.

Por: Amanda Ferreira