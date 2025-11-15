Descendente de José Antônio Pereira lança livro sobre ancestralidade e família

Obra narra a história de dois personagens que se encontram em meados do século XX

Uma narrativa sensível sobre ancestralidade, família e pertencimento. Assim pode ser descrito o romance ‘Antes de Nós’ da escritora Jucelia Silva, que será lançado no dia 28 de novembro. Ambientada entre o campo e a cidade de Campo Grande, a obra é inspirada em memórias e vivências reais, entrelaçando ficção e afetos, fazendo ecoar as vozes de quem construiu as raízes de muitas famílias de Mato Grosso do Sul.

Professora da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), doutora em Letras, Jucelia traz em ‘Antes de Nós’, personagens marcados pela coragem, dor e ternura, jogando luz ao passado como um lugar vivo, onde ainda habitam os gestos e silêncios daqueles que vieram antes.

“Juraci é uma menina que desde cedo teve que lidar com a vida na roça, mas sonhava em mudar de vida através do estudo em outra cidade, longe dos pais. Luiz é um menino que teve que enfrentar muitos percalços, desde preconceito com a cor de sua pele até ter que pedir esmola na rua”, diz a sinopse do livro.

Cada personagem narra sua jornada, até o encontro em uma igreja, que dará origem a uma história de amor repleta de desafios. No livro, o Brasil de meados do século XX é mostrado, em um retrato cuidadoso e delicado.

Através da narrativa envolvente de Jucelia Souza da Silva, somos guiados pelas memórias da própria família da autora por uma história de determinação, luta e amor. Antes de nós é um romance memorialista que visa registrar, da forma mais doce e rica em cultura e pesquisa, não só a história dos pais de Jucelia Souza da Silva, mas uma página virada da história de nossos antepassados.

Para o jornal O Estado, a autora explicou que a vontade de transformar memórias pessoais e familiares em ficção surgiu a partir de uma discussão com um familiar. “Foi em uma conversa com minha sobrinha, sobre os meus pais. Eu e minha irmã tentamos contar episódios quase inacreditáveis que meus pais passaram. Então pensei: como ninguém fez um livro sobre isso antes?”, relembra.

Durante a elaboração de ‘Antes de Nós’, o processo criativo da autora foi marcado por intensidade, descobertas e rupturas, como ela própria relata. “Nos primeiros momentos parecia que eu tinha tudo na cabeça, escrevia muitas páginas todos os dias. Afinal, eu achava que já conhecia o esqueleto da história. Grande engano. Fui atrás de depoimentos. E no meio de tanta coisa eu tive o bloqueio. Pressão de conciliar a expectativa familiar e o rigor literário também pesou muito. Eu montei, esqueletei, ficha de personagens, fui conhecer a história que eu queria contar que já não era aquela dos depoimentos. Eu ia e voltava na escrita. Os capítulos não estão na ordem cronológica de escrita. Eu escrevia primeiro as cenas que me pulsavam”.

Sobre o percurso até a conclusão do livro, ela revela que a jornada foi longa e marcada por interrupções significativas. “Levei cinco anos desde a escrita das primeiras páginas. Houve um momento que quase abandonei, me achando incapaz de finalizar. Este bloqueio mais longo durou um ano. Depois fui apresentando a leitores críticos e voltei a criar. No puerpério, quando vi meu filho, retomei a escrita com força. Porque eu, mãe solo e atípica, precisava ser forte para meu filho e ele me fez retomar sonhos pessoais. Isso tem dois anos. E agora temos um romance”.

A autora destaca que sua relação profunda com Campo Grande foi determinante para moldar a narrativa e dar vida aos personagens de “Antes de Nós”. “Ter nascido aqui, conhecer um pouco sobre os lugares, a gente daqui, as histórias íntimas da fundação foram essenciais para eu pensar a atmosfera do romance. Acho que o leitor, principalmente os mais maduros, vão sentir que estão vendo a Campo Grande da memória”.

Ao falar sobre as referências que a acompanharam na criação de “Antes de Nós”, a autora evidencia o peso da memória afetiva e da ancestralidade em sua escrita. “Eu sou tetraneta de José Antônio Pereira, ele é bisavô de meu avô materno Walmor Pereira. Eu procuro trazer nas personagens, de modo bem natural, essa reverência ancestral… Situações parecidas que se repetem no presente. Quando escuto meus pais falarem da infância, de sonhos, dificuldades, eu reverencio os passos deles e penso que todos nós precisamos um dia na vida olhar direitinho para quem foram além do título de pais essas pessoas”.

Serviço: O lançamento do livro ‘Antes de Nós’, será no dia 28 de novembro, às 19h, no Auditório de Arquitetura da UFMS. Durante o lançamento, haverá sessão de autógrafos e exemplares disponíveis para venda. O livro também pode ser adquirido em pré-venda pelo link: https://go.hotmart.com/U102538121O. Mais informações e bastidores da obra podem ser acompanhados no Instagram da autora: @juceliaescritora.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi