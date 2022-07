FGTS: veja quem tem direito a receber este mês

Neste mês, a Caixa Econômica Federal disponibiliza dois benefícios, são eles o saque-aniversário e o saque-extraordinário. Duas modalidades de retirada do saldo do FGTS disponibilizadas pelo banco.

Portanto, se você for um trabalhador com carteira assinada e conta no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) fique atento. Você poderá receber uma bolada neste mês.

Quem nasceu em julho e optou pelo saque-aniversário recebe neste mês o benefício. E é possível ter acesso também ao saque extraordinário.

Quem pode pedir o saque aniversário

O saque-aniversário é um direito opcional que proporciona a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, somente no mês de aniversário. Porém, se o trabalhador for demitido, apenas é permitido o saque equivalente à multa rescisória.

A adesão ao recurso é imediata pelo aplicativo do FGTS e pode ser feita até o último dia do mês de aniversário. Então o saque estará disponível no mesmo ano, até o último dia útil do segundo mês após a aquisição — na prática, dois meses depois do seu aniversário.

Por exemplo: se a sua data de aniversário for 10 de maio, você poderá fazer o saque até o dia 30 de julho. Caso não haja retirada do valor até a data, o benefício voltará para a sua conta vinculada do FGTS.

Existem dois aplicativos para acessar a opção de saque-aniversário, são eles o app FGTS e o Internet Banking

Quem pode realizar o saque extraordinário

Todo e qualquer trabalhador com saldo disponível em suas contas vinculadas ao FGTS pode realizar o saque extraordinário. Também são incluídos os desempregados e negativados.

Os trabalhadores que não tiverem saldo disponível no FGTS não podem realizar o saque extraordinário. Isso porque, não há nada a se resgatar, uma vez que os valores em liberação são do próprio titular.

Outro grupo que não pode aderir a modalidade é dos cidadãos que comprometeram o saldo em alguma operação de crédito, a exemplo, a antecipação o saque-aniversário. Acontece que os recursos ficam bloqueados até o pagamento da dívida.

Como funciona o FGTS

De acordo com a Lei 13.446/2017, os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) recebam todo ano os rendimentos do fundo até o dia 31 de agosto.

Também conhecido como Lucro do FGTS, o rendimento se refere a uma prestação de contas do Governo Federal, que pega os valores como empréstimo e os devolvem devidamente corrigidos.

Desta forma, enquanto os trabalhadores mantêm os seus recursos guardados, o Governo Federal faz aplicações em projetos públicos como obras para habitação, infraestrutura e saneamento básico.

