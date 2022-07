Ônibus vão circular no lado esquerdo da Rui Barbosa após revitalização

Com o término das obras de revitalização na avenida Rui Barbosa, os ônibus devem passar do lado direito para o lado esquerdo. A conclusão do projeto deve ocorrer em outubro.

Será necessário um mês para conclusão do piso rígido da plataforma e implantar as estruturas das estações. A via é o principal corredor do transporte coletivo de Campo Grande, por onde passam em média 3 ônibus por minuto, de 59 itinerários diferentes. Ao longo dos 6,1 km do corredor, entre a Rua Chile e a Avenida Mato Grosso. Serão 5 pontos de parada, estações de embarque e desembarque, estruturas de 40 metros com plataforma no meio de uma das pistas de rolamento.

Segundo a diretora-adjunta da Agetran Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran , Andréia Figueiredo, este formato, já implementado no primeiro trecho do corredor sudoeste (Guia Lopes /Brilhante), permite que o usuário embarque e desembarque com segurança, além de deixar livre as calçadas para os pedestres.

“Colocar as estações no passeio público, tiraria o espaço de quem está a pé ,cadeirantes, mães levando os filhos no carrinho de bebê, além de dificultar o acesso aos estabelecimentos comerciais localizados perto dos pontos”

O projeto possibilita um aumento na velocidade dos ônibus. Isso porque, com um corredor estruturado e uma maior sinalização, os veículos do transporte público não terão interferência dos utilitários, já que sempre estarão na mesma faixa. A expectativa é que a velocidade média da frota aumente de 16 para 25 km/h, reduzindo o tempo de espera dos usuários sem necessidade de aumentar a frota em circulação.

A experiência do primeiro trecho do corredor sudoeste (Guia Lopes/Brilhante), de acordo com a Agetran, mostrou na prática que o projeto traz resultados. O tempo da viagem dos ônibus entre a Avenida Afonso Pena e o Terminal Bandeirantes, diminuiu 5 minutos.

Estações

As 5 estações terão câmeras de monitoramento, acesso a wi-fi e iluminação inteligente para aumentar a claridade e garantir mais segurança aos usuários durante a espera do coletivo. Os passageiros poderão acessar o itinerário das viagens em tempo real, via QR-Code. Foram instalados sensores embaixo do asfalto que farão a comunicação do sistema com os veículos.

Ao longo do corredor de ônibus da Rui Barbosa, entre a Rua Chile e a Avenida Mato Grosso, estão programadas estações na esquina da Rua Cândido Mariano; entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco. No trecho acima da Avenida Fernando Correa da Costa, as estações ficarão nas seguinte quadras: entre a Afonso Pena e Barão do Rio Branco; entre as ruas Calarge e Tonico de Carvalho; entre as ruas Bariri e Professor Severino Ramos de Queiroz; e as ruas Aluizio de Azevedo e a Rua Dr.Aníbal de Toledo.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

