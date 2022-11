Festas de fim de ano devem movimentar R$ 816 milhões na economia de MS

As festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, devem movimentar R$ 816,46 milhões na economia de Mato Grosso do Sul em 2022, um montante 31% maior que no ano de 2021, em Mato Grosso do Sul.

Serão R$ 530 milhões no período do Natal e R$ 286,46 milhões no Ano Novo. Os dados são da pesquisa sazonal do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada em parceria com o Sebrae-MS.

Dos gastos com o Natal, que este ano serão 29% maiores que no ano anterior, a pesquisa mostra um dinamismo financeiro um pouco maior para as comemorações em vista dos presentes.

Serão R$ 277,2 milhões destinados às comemorações, com quase 73% dos entrevistados afirmando que irão celebrar a data, com gasto médio de R$ 255,97; e R$ 252,8 milhões às compras de presentes, com gasto médio de R$ 344,52 e 49,40% dos entrevistados dispostos a presentear.

“Temos aí uma previsão muito boa para este fim de ano. Há um aumento real no gasto médio com presentes e comemorações, e também, nos percentuais de intenções de comemorar e comprar. A população está muito mais propensa a comemorar, tornando a expectativa de movimento na economia bastante positiva”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

As comemorações serão realizadas, na maioria, em casa (66,80%) e na casa de amigos/familiares (48,10%). Já as viagens foram responsáveis por 1,60% das intenções de comemoração. E 53,70% dos entrevistados irão comprar bebidas.

“A população está mais propensa a comemorar, com um aumento real no gasto médio com presentes e comemorações. O consumo maior no Natal e Ano Novo deste ano vem em um momento ímpar na economia do nosso Estado e temos de fato uma perspectiva muito positiva. Cabe aos donos de pequenos negócios se organizarem para aproveitar o período, com estoque abastecido ou contratação de funcionários para atender à demanda, se for o caso. Planejamento é a palavra-chave e o Sebrae oferece suporte para os empreendedores neste processo”, afirma o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.

Preferências de presentes – Entre os que vão presentear, as preferências são as roupas, calçados e acessórios (68,80%), brinquedos (45,50%) e móveis e eletrodomésticos (5,40%). A maioria pretende comprar em lojas físicas (86,30%). No momento da compra, o preço (62,60%), o pagamento à vista com

desconto (56,70%) e o parcelamento (44,20%) serão os principais atrativos.

“Uma dica importante para o comerciante é que os principais atrativos para definir o presente são as propagandas (49,90%) e as vitrines (45,70%), então vale a pena investir nesses itens para conquistar o público”, afirma Regiane Dedé de Oliveira.

Comemorações do Ano Novo – No Ano Novo, 37,90% dos pesquisados pretendem comemorar a data na casa de amigos/familiares e 32,90% irão comemorar em casa. Os gastos médios para essas comemorações serão de R$ 273,92. Lideram o ranking os municípios de Corumbá/Ladário (R$ 393,54), Ponta Porã (R$ 280,94), e Três Lagoas (R$ 280,26).

“A pesquisa aponta dados importantes da intenção de gastos do consumidor do Estado e isso deve ser um norte para que os empresários preparem estratégias de vendas para atrair esse consumidor disposto a gastar, oferecendo propostas diferenciadas de preço, qualidade e atendimento. O aumento no número de pessoas que irão às compras e do gasto médio com presentes e comemorações também são dados importantes para os empresários, que devem melhorar seus estoques e preparar seu comércio para receber bem o consumidor”, afirma o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo.

Foram entrevistadas 1.735 pessoas em 08 municípios do Estado, de 01 a 10 de novembro, com nível de confiança de 95% e margem de erro que varia entre 5% e 6%.

Com informações da Fecomércio.