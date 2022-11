Campanha de vacinação contra febre aftosa é prorrogada

A campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul, etapa novembro 2022, foi prorrogada para as propriedades rurais da Região do Planalto, conforme Portaria publicada hoje (29), no Diário Oficial.

O prazo final para o produtor comunicar a vacinação no sistema da Iagro também será prorrogado, ficando estendido até o dia 31 de dezembro para o Planalto.

– Nova data limite para vacinação: 15/12/2022.

– Nova data limite para registro: 31/12/2022.

A etapa do Pantanal não foi alterada e segue vacinação até dia 15 de dezembro e registro até 31 de dezembro.

A previsão da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegeta – Iagro é de que sejam imunizadas 15,5 milhões de cabeças entre animais do Planalto e Pantanal, se considerarmos os nascimentos registrados na etapa.

O diretor-presidente da IAGRO Daniel Ingold, destaca mais uma vez o “empenho e comprometimento dos produtores rurais, em manter nosso estado livre da febre aftosa, haja vista o índice de vacinação contra a febre aftosa que alcançou a marca de 99,73% de animais imunizados para a etapa de maio”. No total, foram vacinados 11.722.450 animais, entre bovinos e bubalinos.

O PNEFA tem como objetivo principal “criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre da febre aftosa e ampliar as zonas livres de febre aftosa sem vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores envolvidos e à sociedade brasileira”.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Iagro mais próxima, acessando a lista de telefones das unidades locais.

Com informações do Portal MS