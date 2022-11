Servidor receberá salário de dezembro antes do natal

Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul vão receber os salários de dezembro antes do Natal. A data do pagamento foi anunciada nesta terça-feira (29) pelo governador Reinaldo Azambuja: 23 de novembro de 2022. O calendário de pagamentos de fim de ano como um verdadeiro presente para o funcionalismo: o salário de novembro será pago em 1° de dezembro, a 2ª parcela do 13° estará na conta em 7 de dezembro e o pagamento de dezembro estará disponível para saque no dia 23 do mesmo mês, ou seja, será antecipado.

“Anunciar valores e datas é importante porque dá previsibilidade para os servidores e também para o comércio, que pode preparar medidas de benefícios. A opção de pagar o salário de dezembro antes do Natal é para que o servidor tenha condição de ter o salário antes das festas”, destacou Reinaldo Azambuja, pontuando, ainda, que não deixará nenhum restos a pagar para a nova gestão do Governo de Mato Grosso do Sul. “Quem vender, construir ou fornecer para o Estado, e tiver empenhado até 30 de dezembro, último dia útil ano, vai receber”, completou.

