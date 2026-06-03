Feriado prolongado: Corpus Christi impulsionam vendas de viagens e aquecem o setor de turismo

Com a folga no calendário, Sul-mato-grossenses movimentam agências, hotéis e destinos turísticos

Os feriados prolongados continuam sendo uma das principais oportunidades para os brasileiros deixarem a rotina de lado e aproveitarem alguns dias de descanso. Seja para visitar destinos turísticos, conhecer novas cidades ou simplesmente relaxar em meio à natureza, essas datas costumam provocar um aumento significativo na procura por viagens e aquecer diversos setores da economia ligados ao turismo.

Agências de viagens, hotéis, companhias aéreas e empresas de transporte registram crescimento na demanda sempre que o calendário oferece a possibilidade de emendar dias de folga. Para muitas famílias, os feriados prolongados representam a chance de realizar pequenas viagens ao longo do ano sem a necessidade de esperar pelas férias.

De acordo com profissionais do setor, o planejamento antecipado tem se tornado um hábito cada vez mais comum entre os viajantes. A busca por melhores preços e maior disponibilidade de hospedagem faz com que muitos consumidores reservem seus pacotes semanas ou até meses antes da data da viagem.

É o que afirma Cristina Albuquerque, agente de viagens da Veromundo Viagens. “Os clientes estão cada vez mais atentos ao calendário e costumam reservar seus pacotes com meses de antecedência para garantir melhores tarifas e disponibilidade. Em média, as reservas são feitas com cerca de seis meses de antecedência”, explica.

Segundo Cristina, os feriados que mais movimentam o setor são aqueles que oferecem um maior número de dias consecutivos de folga. “Os feriados que tradicionalmente geram maior movimento são Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi e a Semana do Saco Cheio, em outubro, pois permitem viagens mais longas e o aproveitamento de finais de semana prolongados”, destaca.

Viagens para o exterior

Entre os destinos preferidos pelos viajantes estão as praias do Nordeste e cidades da região Sul, como Gramado e Campos do Jordão. Além dos destinos nacionais, a procura por viagens internacionais também tem crescido, especialmente para cidades da América do Sul, como Mendoza, Santiago e Buenos Aires.

A maior parte da demanda é formada por famílias, casais e grupos de amigos que aproveitam as datas para fugir da rotina e descansar. “Predominam famílias, casais e amigos que buscam uma pausa na rotina sem precisar tirar férias. São viajantes que valorizam praticidade, conforto e experiências de qualidade, aproveitando cada dia disponível para viajar”, afirma Cristina.

O professor Romário Cardoso é um dos viajantes que aproveitará o feriado de Corpus Christi para viajar. Ele conta que os preparativos começaram ainda em fevereiro. Com destino a São Paulo, o casal pretende participar da Parada do Orgulho LGBT+.

“A gente está indo para São Paulo para participar da Parada do Orgulho. Fomos pela primeira vez há quatro anos, quando eu e meu esposo nos casamos no civil. Desde então, voltamos todos os anos durante o feriado de Corpus Christi. É uma viagem que pretendemos repetir daqui para frente, pois celebramos nosso casamento civil ao mesmo tempo em que participamos da maior Parada do Orgulho da América Latina”, relata.

Sobre a escolha de passar o feriado fora de Campo Grande, Romário explica que a viagem tem um significado especial para o casal.

“Essa viagem, especificamente, é por conta da Parada e do nosso aniversário de casamento. Mas também gostamos de viajar para distrair a cabeça e sair um pouco da rotina. Gostamos muito de Campo Grande e nos divertimos bastante aqui, mas, neste caso, a viagem é uma forma de comemorar uma data importante para nós”, afirma.

Apesar do destino escolhido neste ano ser fora do Estado, Romário diz que normalmente prefere viagens mais curtas e regionais, devido ao tempo limitado dos feriados.

“Geralmente viajamos dentro do Estado. Já fomos para Bonito, Rio Verde, Corguinho e Corumbá. Como os feriados costumam ser curtos, esses destinos acabam sendo mais práticos. Mas, quando temos oportunidade, também viajamos para outros estados”, conta.

A movimentação observada por agências e viajantes também se reflete nos números do turismo sul-mato-grossense. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul registra aumento na taxa de ocupação durante os feriados prolongados, especialmente em cidades turísticas como Bonito e Bodoquena. O crescimento fortalece o setor hoteleiro, impulsiona o comércio local e contribui para a geração de renda nos principais destinos turísticos do Estado.

Com Ian Netto