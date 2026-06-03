Inscrições para projeto ‘ODS nos Muros’ para artistas mulheres terminam hoje

Artistas visuais mulheres de Campo Grande têm até esta quarta-feira (3) para se inscrever no projeto ‘Ação Educativa – ODS nos Muros’. A iniciativa une arte urbana, educação e sustentabilidade em escolas da rede municipal de ensino. Serão cinco artistas selecionadas, que irão criar murais inspirados nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.fuaproducoes.com.br.

A primeira edição do projeto foi realizada em 2023, com 17 artistas e suas criações, feitas em formato de murais em escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Este ano, a ação retorna em novo formato e nas escolas municipais.

“Quando a gente aproxima os ODS da infância e da comunidade escolar, não estamos falando apenas de pintura nos muros. Estamos falando de provocar reflexão, despertar consciência e mostrar que existem formas de pensar um outro mundo futuro. A arte mobiliza, transforma o espaço e também cria pertencimento”, destaca a idealizadora do projeto e coordenadora da Fuá Produções, Julia Basso.

Além das cinco artistas contempladas, o processo seletivo também prevê a escolha de três suplentes, que poderão ser convocadas em caso de desistência. O resultado final será divulgado na próxima semana, no dia 11 de junho.

A proposta busca fortalecer a cadeia produtiva da arte feminina em Campo Grande, ampliar a presença da arte urbana nas escolas públicas e aproximar a comunidade escolar de discussões ligadas à sustentabilidade, cidadania e transformação social.

Cada artista selecionada ficará responsável pela criação e execução de uma obra autoral em muro de até 10m², totalizando cinco intervenções artísticas em unidades da rede municipal. Cada pintura deverá dialogar com um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e também com conteúdos produzidos por estudantes durante oficinas educativas realizadas nas escolas.

Os ODS integram a Agenda 2030 da ONU e estabelecem metas globais voltadas à construção de sociedades mais sustentáveis, inclusivas e justas. Entre os temas abordados estão: igualdade de gênero, educação de qualidade, consumo responsável, ação climática, redução das desigualdades, etc.

A execução do projeto está prevista entre os meses de julho e setembro de 2026, com cronograma definido em conjunto com a equipe organizadora e a Semed (Secretaria Municipal de Educação). As artistas terão, em média, de três a cinco dias para a pintura de cada muro, podendo haver ajustes conforme as condições climáticas.

Cada artista terá um cachê de R$ 2.400,00. Os materiais de pintura são por conta do projeto.

Podem se inscrever mulheres cis e trans, artistas visuais com atuação comprovada por meio de portfólio, que sejam residentes e/ou nascidas em Campo Grande (MS). A convocatória também incentiva a participação de mulheres pretas, pardas, indígenas e LGBTQIA+, fortalecendo a diversidade e a representatividade dentro da produção artística local.

Segundo Júlia Basso, a experiência da primeira edição evidenciou o impacto da arte dentro do ambiente escolar. “A gente percebeu como a arte pode despertar vocações, fortalecer a subjetividade e transformar o ambiente escolar. Um muro pintado leva cor, beleza, conteúdo e identidade para a escola. Isso também é acolhimento e pertencimento”.

Cronograma da seleção:

Inscrições: até o dia 3 de junho;

Curadoria: 4 a 10 de junho;

Resultado oficial: 11 de junho;

Reuniões com artistas selecionadas: 22 a 26 de junho;

Execução das pinturas: julho a setembro;

O projeto Ação Educativa – ODS nos Muros é uma realização da Fuá Produções e conta com o financiamento do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), da Fundac (Fundação Municipal de Cultura), vinculada à Prefeitura de Campo Grande. Além do apoio da Semed. Mais informações, regulamento completo e inscrições estão disponíveis pelo site: www.fuaproducoes.com.br. Instagram @fuaproducoes.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram