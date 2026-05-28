Feira nos Bairros aproxima consumidores de produtos frescos da agricultura familiar

Projeto itinerante reúne produtores rurais, artesãos e atrações culturais nos bairros de Costa Rica

Frutas e hortaliças frescas, queijo, leite rapadura e ovos caipira são alguns dos alimentos produzidos pelas mãos de produtores rurais de Costa Rica. Essa variedade de produtos é comercializada na Feira nos Bairros, como é conhecida a iniciativa que busca valorizar a agricultura familiar da região.

Nesta sexta-feira (29), a Feira nos Bairros, chega a mais uma edição na Avenida Vereador Kendi Nakai (em frente à rodoviária), no bairro São Francisco, às 19h. Consolidada como uma importante ação de fortalecimento da agricultura familiar e de valorização da cultura no município. Realizado mensalmente em diferentes bairros, o evento reúne produtores rurais, artesãos, apresentações musicais e a comercialização de alimentos com a qualidade que só os solos de Mato Grosso do Sul proporcionam.

A próxima agenda da Feira já tem data marcada. Desta vez, o bairro escolhido é o Vale do Amanhecer, o evento ocorre no dia 3 de junho no mesmo horário, na rua Ary Platero.

Com caráter itinerante, a feira foi criada para aproximar os agricultores familiares da população, ampliando os canais de comercialização e incentivando o consumo de produtos locais. Além de movimentar a economia, o projeto também leva lazer, cultura e entretenimento para os bairros da cidade, promovendo integração social entre os moradores.

O secretário municipal de Agricultura, Fernando Barbosa, destaca que a principal proposta da iniciativa é priorizar os produtores de Costa Rica, fortalecendo a produção local e gerando oportunidades para pequenos empreendedores. Segundo ele, participam da feira agricultores familiares, artesãos e comerciantes do município, garantindo que os recursos movimentados permaneçam na própria cidade.

A agricultura familiar tem papel fundamental na economia de Costa Rica. Responsável por grande parte da produção de hortaliças, frutas, derivados do leite e outros alimentos consumidos no município, o setor também contribui para a geração de emprego e renda no campo. Muitos produtores encontram na Feira nos Bairros sua principal fonte de sustento, fortalecendo a permanência das famílias na zona rural e incentivando o desenvolvimento sustentável da região.

Além de abastecer o comércio local, parte da produção excedente também é encaminhada para outros municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o secretário, atualmente o limão é um dos produtos com maior volume de comercialização. O transporte é realizado em caminhão refrigerado até a Ceasa, em Campo Grande, com uma média de uma a duas viagens semanais, levando cerca de 150 caixas do produto por carga.

Ponto de encontro da comunidade

Com mais de dez edições realizadas anualmente, a Feira nos Bairros também se tornou um importante instrumento de incentivo cultural. Os eventos contam com apresentações de artistas locais, praça de alimentação e atividades voltadas para crianças, especialmente nos bairros São Francisco e Vale do Amanhecer. A proposta é democratizar o acesso à cultura e criar espaços de convivência para a comunidade.

Segundo Fernando Barbosa, o impacto da feira já é percebido diretamente na economia e na rotina das famílias participantes. “Hoje, para muitos produtores, a feira representa a principal fonte de renda. Além disso, conseguimos levar cultura, lazer e produtos frescos para os bairros, fortalecendo tanto a agricultura familiar quanto a convivência comunitária”, ressaltou o secretário.

Por Ian Netto

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