Escritora Nelly Martins será homenageada hoje (28) pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Evento terá palestras sobre a trajetória da autora, apresentações musicais e exposição de artes visuais com entrada gratuita

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, nesta quinta-feira (28), uma homenagem à escritora Nelly Martins, considerada um dos principais nomes da literatura e da cultura regional de Mato Grosso do Sul. O evento acontece às 19h30, no auditório da instituição, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4653, em Campo Grande, com entrada gratuita e traje esporte.

A trajetória e a obra da acadêmica serão apresentadas pelos imortais Marisa Serrano, Américo Calheiros e Henrique de Medeiros, que prepararam uma pesquisa sobre o legado deixado pela escritora.

A homenagem integra o projeto Chás e Rodas Acadêmicas, promovido pela ASL em parceria com a Setesc e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A programação também contará com apresentações do projeto “Música Erudita e Suas Fronteiras”, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) por meio do Movimento Concerto, além da exposição “Arte na Academia”, realizada em parceria com a Confraria Sociartista.

Após as apresentações, acadêmicos e público participarão de um momento de confraternização no foyer da instituição.

Legado cultural

Reconhecida como uma das figuras mais importantes da cultura sul-mato-grossense, Nelly Martins construiu uma trajetória marcada pela atuação como escritora, artista plástica, pesquisadora e gestora cultural.

Além da produção literária, destacou-se pela defesa da preservação histórica e pela promoção de artistas locais, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas culturais em Mato Grosso do Sul.

Seu trabalho é considerado referência para pesquisadores, artistas e estudiosos interessados na identidade cultural do Estado.

Dentro do projeto “Arte na Academia”, a artista visual Rosane Bonamigo apresentará suas obras ao público. Com carreira consolidada no Brasil e no exterior, a artista já participou de exposições em países como França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Itália.

A programação musical terá participação do violonista Joel Mendes, integrante do projeto “Música Erudita e Suas Fronteiras”. O músico iniciou os estudos de violão aos 11 anos, integrou a Orquestra de Violões de Campo Grande e é formado em Licenciatura em Música pela UFMS.

Atualmente, Joel Mendes atua como professor de violão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

SERVIÇO

Roda Acadêmica da ASL “Nelly Martins

Dia 29 de maio de 2026, às 19h30min

Auditório da ASL / Rua 14 de Julho, nº 4653 (Altos do São Francisco)

Com os projetos:

Música Erudita e Suas Fronteiras, com a UFMS

Arte na Academia, com a Confraria Sociartista

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