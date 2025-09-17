Famílias trocam compras por celebrações caseiras no Dia das Crianças em MS

Mesmo com retração de 6% no movimento total, 32% pretendem marcar a data preparando refeições em casa

O Dia das Crianças em Mato Grosso do Sul deverá movimentar R$ 352,3 milhões em 2025, valor 6% inferior ao registrado no ano passado, segundo levantamento do Sebrae/MS e IPF/MS. A pesquisa mostra cautela no consumo, mas também revela uma mudança de comportamento: as famílias estão optando cada vez mais por comemorar a data em casa, em vez de investir apenas em presentes ou passeios pagos.De ac

ordo com o estudo, 69% dos entrevistados afirmaram que pretendem comemorar o Dia das Crianças, e a principal forma escolhida é preparar uma refeição especial em família, opção citada por 32% dos respondentes. Passeios e idas a lanchonetes ou sorveterias aparecem em seguida, com 14% cada.

O gasto médio previsto com comemorações é de R$ 121,65, abaixo do valor médio dos presentes, que deve ser de R$ 206,61. Ainda assim, a fatia destinada a momentos de convivência representa R$ 123,8 milhões do total movimentado no Estado.

Quanto aos presentes, 74% dos consumidores pretendem comprar, com destaque para brinquedos (48%), roupas (31%) e calçados (19%). A maior parte das compras deve ser feita em lojas físicas (72%), especialmente no centro da cidade (61%).

A pesquisa também aponta diferenças regionais: em Três Lagoas, o gasto médio com presentes deve chegar a R$ 318,46, bem acima da média estadual, enquanto em Campo Grande o valor previsto é de R$ 186,01.

Mesmo com o recuo nos números gerais, os dados indicam que a data mantém relevância no calendário do comércio. A diferença em 2025 é que a celebração deixou de ser exclusivamente marcada pelo consumo de produtos e serviços, passando a ganhar espaço dentro das casas, em encontros familiares que substituem parte das despesas com presentes.

Por Djeneffer Cordoba

 

