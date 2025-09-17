Bolsonaro segue com anemia e alteração renal, aponta novo boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, com quadro de anemia e alteração na função renal, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (17). A atualização foi compartilhada também por sua esposa, Michelle Bolsonaro, nas redes sociais.

Bolsonaro passou a noite no hospital após ser levado às pressas na tarde de terça-feira (16), quando apresentou crise de soluço, vômito, tontura e queda de pressão arterial. De acordo com Michelle, ele chegou desidratado, com frequência cardíaca elevada e sinais de pré-síncope (quase desmaio).

Conforme a nota médica, foram realizados exames laboratoriais e de imagem, incluindo ressonância magnética do crânio, que não identificou alterações agudas. No entanto, os exames apontaram persistência da anemia por deficiência de ferro e elevação da creatinina, indicativo de alteração da função renal.

Após hidratação venosa e tratamento medicamentoso, o ex-presidente apresentou melhora parcial e será reavaliado ao longo do dia para definição da necessidade de permanência hospitalar.

Histórico recente

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por descumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. No último domingo (14), ele já havia passado pelo mesmo hospital para retirada de lesões na pele. Na ocasião, exames mostraram uma imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.

Segundo Michelle, a família acompanha de perto a evolução do quadro. “Houve melhora parcial após o início da hidratação, mas os médicos seguem atentos à anemia e à função renal”, escreveu.

A equipe médica reforçou que novas avaliações serão feitas ainda nesta quarta-feira para decidir se Bolsonaro continuará internado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais