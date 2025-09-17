Aprovada por unanimidade a criação da Medalha Irmã Silvia Vecellio em homenagem a profissionais da saúde, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (16), o Projeto de Resolução nº 598/25, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), que institui a Medalha Irmã Silvia Vecellio. A honraria será concedida anualmente a profissionais da saúde que tenham prestado relevantes serviços ao município, em sintonia com o legado de humanismo e solidariedade realizado pela Irmã Silvia.

A entrega da medalha ocorrerá todo ano em outubro, mês escolhido para celebrar a dedicação de trabalhadores que atuam na prevenção, promoção, recuperação e gestão da saúde pública.

Reconhecimento amplo: O decreto prevê homenagens a médicos, enfermeiros, técnicos, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, agentes comunitários, gestores e servidores que se destaquem em áreas como:

atendimento direto à população;

• pesquisa científica e inovação;

• gestão de políticas públicas de saúde;

• ações humanitárias e de voluntariado.

As indicações serão feitas pelos vereadores (até dois nomes por ano) e pela Mesa Diretora (até três nomes), sempre com base em critérios de notório reconhecimento público e comprovada atuação.

Para o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a medalha é um gesto de gratidão e inspiração: “Irmã Silvia dedica sua vida a cuidar dos que mais precisam, transformando a saúde em Campo Grande. Com esta medalha, reconhecemos o trabalho que ela realiza e reconhecemos os profissionais que seguem o mesmo caminho de compaixão, dedicação e compromisso com a vida.”

O legado de Irmã Silvia – Nascida em 1931, na Itália, a missionária salesiana Irmã Silvia Vecellio chegou ao Brasil em 1959 e transformou a realidade do Hospital São Julião, em Campo Grande. No local, antes marcado pelo abandono de pacientes com hanseníase, ela liderou um movimento de humanização, reestruturação e reintegração social.

Seu trabalho deu origem à Associação de Auxílio e Recuperação de Hansenianos, em 1970, marco na história da saúde sul-mato-grossense. Desde então, o São Julião se consolidou como referência em dignidade e cuidado.

No último mês de agosto, quando completou 94 anos, Irmã Sílvia foi homenageada com o lançamento de um documentário sobre sua vida e recebeu o Prêmio Zilda Arns, reconhecimento nacional por sua atuação em defesa da dignidade e dos direitos de pessoas idosas e vulneráveis.

O vereador Dr. Lívio também assinou o projeto de resolução.

