Falta dinheiro e sobra mês: manter alimentação saudável pesa no bolso dos consumidores

Alimentação saudável ganha espaço nas prateleiras, mas preços é o maior desafio

As proteínas e os alimentos in natura têm avançado sobre os carboidratos industrializados nos últimos quatro anos, de acordo com a consultoria Scanntech, empresa especialista em inteligência de dados e tecnlogia para o varejo. Mas, garantir esses alimentos e não extrapolar no orçamento tem sido um desafio para muitos brasileiros.

Katia Oliveira, dona de casa, confirma que está cada vez mais difícil manter uma alimentação saudável devido os preços que ganham destaque nas prateleiras. ” Eu optei por substituir a carne pelo frango, sempre pago R$17,90 ou às vezes mais barato, quando fica na promoção eu compro até por R$15. Carne vermelha eu como só de vez em quando” afirma.

A dona de casa ainda ressaltou que já tentou manter uma alimentação mais saúdavel para incentivar os netos, que convivem com ela, mas o valor total dos gastos, ultrapassou o orçamento ” Tenho dois netos, e no inicio até fazia e comprava pão caseiro, iorgurte natural, verduras, legumes e frutas, mas faltava dinheiro e sobrava mês, então preferi a praticidade dos alimentos industrializados”.

Vida saúdavel

Mas em contrapartida, tem gente que ainda prefere as fibras e proteínas, como é o caso da Edilene, personal trainer. ” eu não moro aqui, e minha maior dificuldade para manter essa alimentação é encontrar verduras frescas, sem falar que quando encontro é um absurdo de caro. Mas, mesmo assim, ainda prefiro comprar um pouco a mais no começo do mês pra não comprar picadinho, porque acho que gasta bem mais” confirmou.

“Sem falar que o uso de canetas emagrecedoras aumentaram muito nos últimos meses, e isso fez com que a população procurasse mais alimentos saudáveis para manter o peso. Tenho alunos que perderam mais 20kg e hoje em dia eles não conseguem nem ver fritura. Mas sem dúvidas, eu acredito que esse orçamento pesa um pouco na hora de procurar alimentos mais saudáveis. Eu por exemplo não como mortadela, opto pelo peito de peru que também sai mais caro” relatou a personal trainer.

A busca pela alimentação saudável acompanha o maior interesse pela prática de esportes e exercícios físicos, também uma tendência acelerada no pós-pandemia. Embora pouco representativos dentro das vendas totais, os suplementos para academia (whey protein e creatina) foram os itens que mais cresceram nos últimos três anos no varejo alimentar, com uma disparada de 440% no consumo.

Por Polyana Vera

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