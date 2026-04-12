Apostas de Campo Grande e Vicentina acertam quina e somam R$ 169 mil na Mega-Sena

Duas apostas de Mato Grosso do Sul foram premiadas no concurso 2995 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (11), no Espaço da Sorte. Juntas, elas faturaram R$ 169.232,28 ao acertarem cinco das seis dezenas sorteadas.

Em Campo Grande, o prêmio saiu para um jogo simples registrado na Lotérica Santa Fé. A aposta, feita de forma presencial e dividida em oito cotas, garantiu R$ 126.924,21 ao acertar cinco números.

Já no município de Vicentina, outro jogo simples premiado foi registrado na Lotérica Boa Sorte. Com seis cotas, o bilhete faturou R$ 42.308,07 também com a quina.

Além dos dois principais ganhadores no Estado, outras 40 apostas sul-mato-grossenses acertaram quatro dezenas e receberam R$ 1.303,52 cada.

As dezenas sorteadas foram 08, 29, 42, 49, 50 e 58. Nenhum apostador acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse.

A estimativa para o próximo concurso, marcado para o dia 14 de abril, é de R$ 45 milhões. O valor acumulado já chega a R$ 39.230.753,53, enquanto o montante reservado para o concurso final zero ou cinco (3000) soma R$ 3.866.306,98.

Já o acumulado para a Mega da Virada alcançou R$ 78.311.732,42. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6, e quanto mais números escolhidos, maiores são as chances de ganhar — e também o valor da aposta.

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