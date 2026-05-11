Exportações de MS crescem 6,26% e saldo da balança comercial chega a US$ 2,72 bilhões até abril

As exportações de Mato Grosso do Sul avançaram novamente em abril, mantendo o bom desempenho da balança comercial neste ano. É o que mostra a Carta de Conjuntura do Setor Externo de mês de Maio de 2026, elaborada pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação).

Os números apontam que as exportações sul-mato-grossenses alcançaram US$ 3,61 bilhões entre janeiro e abril deste ano, crescimento de 6,26% em relação ao mesmo período de 2025.

No mesmo período, as importações somaram US$ 893,11 milhões, alta de 1,51%, garantindo ao Estado um superávit comercial de US$ 2,72 bilhões, resultado 7,91% superior ao registrado no ano anterior. Além do avanço em valor, o volume exportado também registrou crescimento expressivo. Entre janeiro e abril de 2026, Mato Grosso do Sul exportou 9,67 milhões de toneladas, aumento de 16,61% frente ao mesmo período de 2025.

O agronegócio e a indústria de transformação continuam puxando os índices, com destaque entre os principais produtos exportados. A soja lidera com 32,01% da pauta exportadora, seguida pela celulose (26,02%) e carne bovina (19,02%).

A China permanece como principal destino das exportações sul-mato-grossenses, respondendo por 48,29% das vendas internacionais do Estado. Na sequência aparecem Estados Unidos (8%) e Países Baixos (4,23%).

Entre os municípios, Três Lagoas lidera o ranking estadual de exportações, com 17,84% do total comercializado, seguida por Ribas do Rio Pardo (11,62%), Dourados (10,65%) e Campo Grande (7,59%).

O levantamento também aponta desempenho positivo da agropecuária, que registrou crescimento de 28,59% nos preços e de 25,16% no volume exportado. Já a indústria de transformação teve alta de 1,15% nos preços e 0,68% no volume comercializado.

Outro destaque é a logística de exportação. O Porto de Paranaguá concentrou 40,36% das mercadorias exportadas por Mato Grosso do Sul, seguido pelo Porto de Santos, com 37,62%.

Consolidação

O secretário Artur Falcette, da Semadesc, destacou que o resultado da balança comercial é reflexo direto da maturação dos investimentos realizados em Mato Grosso do Sul nos últimos anos.

“O Estado vem consolidando um ambiente de segurança jurídica, infraestrutura, logística e competitividade que permitiu ampliar a capacidade industrial, agregar valor à produção e diversificar mercados internacionais. Hoje vemos os efeitos concretos desse processo, com crescimento das exportações, fortalecimento da agroindústria e geração de oportunidades em diferentes regiões do Estado”, avaliou.

Com Gov MS