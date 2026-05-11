25 e 26 de maio: 3º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária irá debater sobre a Rota Bioceânica

Em poucas semanas, o Centro-Oeste brasileiro dará um novo passo na consolidação da integração logística internacional com a conexão física entre Mato Grosso do Sul, por meio de Porto Murtinho, e Carmelo Peralta, no Paraguai. O corredor permitirá o escoamento da produção da região e de países vizinhos até os portos do Chile, passando por Argentina e Paraguai com destino ao mercado asiático.

Dentro desse contexto de transformação logística e comercial, a Segsatra, empresa especializada em gestão de segurança viária, juntamente, com a Transportadora Katia, Rodobelo Transportes e Grupo Cenze com apoio de órgãos governamentais como Detran – MS, entre outros – realiza a terceira edição do Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, considerado um dos principais eventos do setor na América Latina.

O Fórum é um espaço de debate e muita informação sobre logística, infraestrutura e sustentabilidade, reunindo empresas, especialistas e autoridades para discutir temas como logística colaborativa entre os países, questões alfandegárias, inovação tecnológica, transporte sustentável e descarbonização, segurança rodoviária, além de espaços destinados ao networking e rodadas de negócios.

A edição de 2026 terá foco especial na Rota Bioceânica, também conhecida como RILA (Rota de Integração Latino-Americana), que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O projeto será debatido sob diferentes perspectivas, incluindo segurança viária, integração econômica, turismo, infraestrutura e sustentabilidade. Além do Brasil, o evento terá representantes da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru.

O evento contará com a participação de autoridades nacionais e internacionais dos países que integram a rota com exposição de painéis e palestras, entre eles o ministro de Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, Conselheira da Embaixada do Peru no Brasil Maria Sol Delgado, Leandro Pereira de Oliveira Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Chefe da Divisão Aduaneira da 1ª Região Fiscal e Cristiane Alkmin J. Schmidt, presidente da MSGás, Alejandro Eduardo Marenco, Secretário-Executivo da Agência Provincial do Corredor Bioceânico Capricórnio – Governo de Jujuy.

A expectativa é reunir mais de 400 participantes, promovendo a troca de experiências e boas práticas em segurança viária e logística, além de dar visibilidade a empresas do setor e grandes embarcadores.

Serviço

O Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária será realizado nos dias 25 e 26 de maio, das 8h às 17h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande (MS).