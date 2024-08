Pedro Barros, Luigi Cini e Augusto Akio vão à final do skate park nas Olimpíadas

Os três brasileiros do skate park masculino se classificaram para a final nas Olimpíadas de Paris 2024. Pedro Barros, atual vice-campeão olímpico, Augusto Akio e Luigi Cini, ficaram entre os oito melhores das eliminatórias nesta quarta-feira (7), e continuam na briga por medalhas na Arena La Concorde. A disputa será ainda nesta quarta, às 11h30 (horário de MS).

Pedro Barros foi o melhor dos brasileiros. Ele teve 89.24 como melhor nota, obtida na primeira volta, e ficou em sexto lugar na classificatória. Luigi Cini, também foi bem na descida de estreia, e terminou em sétimo, com 89.10. Augusto Akio veio na sequência, em oitavo, com o 88.98 na última tentativa.

É a segunda vez do skate nos Jogos Olímpicos, e será a segunda final do park masculino com três brasileiros. Em Tóquio 2020, edição realizada em 2021, Pedro Barros levou a prata em uma disputa que também contou com Luiz Francisco (4º lugar) e Pedro Quintas (8º).

Atual campeão olímpico da categoria, o australiano Keegan Palmer fez 93.78 na última tentativa e foi o melhor da eliminatória. Também estarão na final os americanos Tom Schaar (92.05) – ele foi o primeiro a fazer o 1.080°, aos 12 anos de idade, em 2012 – e Tate Carew (90.42), líder do ranking olímpico da World Skate.

Ao todo, 22 atletas participaram das eliminatórias, divididos em quatro baterias. Cada um teve três voltas, e apenas a melhor nota foi levada em consideração. Os oito mais bem colocados avançaram para a final.