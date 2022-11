Exportação de industrializados em MS alcançou US$ 481,1 milhões

A exportação de produtos industriais em Mato Grosso do Sul alcançou US$ 481,1 milhões, em outubro, indicando crescimento de 29% em relação ao mesmo mês de 2021, quando o valor ficou em US$ 373,0 milhões. Esse é o melhor resultado já registrado para o mês em toda a série histórica. Os dados são do Radar Industrial do Sistema Fiems.

Já no acumulado de 2022, a receita total alcançou US$ 4,28 bilhões, proporcionando crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2021, quando o valor ficou em US$ 3,60 bilhões, resultando na maior receita já alcançada no período indicado.

Para o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, a indústria correspondeu com a exportação. “Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 72% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Enquanto no acumulado do ano, a participação está em 61%”, explicou.

Durante o mês de setembro, o Estado alcançou US$ 492,3 milhões um crescimento de 31% em relação ao mesmo mês de 2021 na receita com a exportação de produtos industriais. O valor chegou a marcar US$ 375,5 milhões.

Maior participação

Os grupos que apresentaram a maior participação nas receitas de exportação, segundo o economista da Fiems, foram os grupos “complexo frigorífico”, “celulose e papel” e “óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, que responderam por 82% da receita das exportações do setor industrial no período de janeiro a outubro, sendo 32% para o primeiro grupo, 30% para o segundo e 20% para o terceiro.

Em seguida, estão os grupos “açúcar e álcool”, com 7%, “metalmecânica”, com 4%, e “extrativo mineral”, com 3%. No grupo “complexo frigorífico”, a receita de exportações em outubro alcançou US$ 125,2 milhões, ao passo que no acumulado do ano, o valor foi de US$ 1,35 bilhão.

Além disso, os principais produtos exportados foram carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango e carnes desossadas de bovino. Os principais países compradores foram China, Chile, Estados Unidos, Emirados Árabes e Egito.

Com relação ao grupo “celulose e papel”, as exportações de produtos industriais atingiram US$ 173,28 milhões em outubro e US$ 1,27 bilhão no acumulado deste ano. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeira e os principais importadores foram China, Estados Unidos, Itália, Holanda e Emirados Árabes.

Já no grupo “óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, a receita de exportações chegou ao mês de outubro a US$ 76,65 milhões, ao passo que no acumulado de janeiro a outubro, o valor foi de US$ 853,69 milhões.

Neste grupo, os principais produtos comercializados foram bagaços e resíduos sólidos da extração do óleo de soja, óleo de soja bruto, farinhas e pellets da extração do óleo de soja e óleo de soja refinado. Os principais países compradores foram Índia, Holanda, Indonésia, Venezuela e Tailândia.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

