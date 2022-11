Detran-MS convoca mais de 1.500 candidatos aprovados na CNH Social

Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito) iniciou o processo de convocação dos candidatos aprovados pelo Programa CNH Social, mais de 1500 pessoas foram convocadas a comparecer em uma das agências para dar entrada ao processo de primeira habilitação. Desta vez foram convocados candidatos das regionais de Aquidauana, Corumbá, Paranaíba e o município de Campo Grande.

O programa beneficiará cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade com o pagamento de todos os custos do processo de habilitação, o que inclui gastos com a autoescola, aulas práticas e teóricas e o pagamento das taxas do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

A lista com os 1.519 selecionados para o programa foi divulgada na edição suplementar do Diário Oficial desta quinta-feira (10), no documento consta a data e hora para o comparecimento à agência do Detran de cada município.

Diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho ressalta que os candidatos devem se atentar aos prazos, nos municípios com menor número de selecionados o comparecimento está previsto para um único dia, nas cidades com maior número de candidatos a convocação será entre três e seis dias.

“É importante que o selecionado esteja atento aos prazos indicados na sua cidade e compareça na agência no tempo estabelecido, no dia de sua convocação. Os que não comparecerem na data estabelecida, devem esperar até uma próxima convocação”, ressalta a

Conforme o edital dentre os selecionados 832 são de Campo Grande, 114 em Aquidauana, 70 em Anastácio, 11 em Bodoquena, 15 em Dois irmãos do Buriti, 28 em Miranda, 204 em Corumbá, 34 em Ladário, 47 em Aparecida do Taboado, 21 em Cassilândia, 15 em Chapadão do Sul, 43 em Costa Rica, 4 em Inocência, 5 em Paraíso das Águas e 73 em Paranaíba.

Em Bodoquena os candidatos farão a captura de imagem e exame psicológico, físico e mental em Miranda, os de Dois irmãos do Buriti em Aquidauana, Ladário em Corumbá, Paraíso das Águas em Chapadão do Sul e Inocência em Paranaíba.

Confira abaixo os editais por região:

Edital – Convocação Campo Grande

Edital – Convocação Regional de Aquidauana

Edital – Convocação Regional de Corumbá

Edital – Convocação Regional de Paranaíba

