A importância das frutas em uma alimentação saudável

Alimento proporciona energia, retarda o envelhecimento precoce e auxilia no equilíbrio do intestino

Consideradas alimentos essenciais para uma dieta saudável, as frutas são fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes. São elas que dão energia, retardam o envelhecimento precoce, além de auxiliarem na saciedade e no equilíbrio do intestino. Incluí-las diariamente em seu plano alimentar pode ajudar o organismo a funcionar de forma equilibrada.

De acordo com dados da pesquisa Vigitel Brasil 2021, divulgada pelo Ministério da Saúde, no último ano, apenas 34,2% dos brasileiros incluíram frutas e hortaliças em suas refeições, em cinco ou mais dias da semana. O que reflete um resultado preocupante com relação aos hábitos de alimentação da população.

Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), o recomendado é consumir pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais por dia.

Isabela Xavier, nutricionista e coordenadora de Nutrição da Mombora, indústria de alimentos com ingredientes 100% naturais e nativos do bioma brasileiro, afirma que para uma dieta balanceada, a inclusão de frutas é essencial.

“As frutas desempenham um papel de extrema importância no nosso corpo, por serem fontes naturais de vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes e nutrientes essenciais para a garantia do bom funcionamento do nosso organismo, com benefícios que vão desde o ganho de energia e disposição, devido à ingestão de carboidratos naturais, até a melhora da imunidade, equilíbrio das funções fisiológicas e muito mais”, completa a especialista.

Dicas de Consumo

O Brasil é conhecido por sua vasta riqueza natural, com dezenas de frutas nativas e típicas do ecossistema nacional, com características, formas de consumo e benefícios diversos. Para Isabela, a melhor forma de aumentar o consumo destes alimentos é explorando sua diversidade.

“Importante identificarmos o que gostamos, dessa forma, a alimentação será nutritiva e, ao mesmo tempo, prazerosa, tornando o ato de consumir frutas um hábito natural”, conclui.

E para a forma de consumo, a nutricionista traz algumas dicas. “Valorizar receitas e alimentos que priorizam os aspectos naturais das frutas, como vitaminas, o consumo in natura, saladas e outros tipos de receitas que zelam pela permanência dos nutrientes e sais minerais presentes naquele alimento, estão entre as melhores formas de apostar nas frutas. Como o Brasil é rico na variedade e tipos, fica mais fácil apostar neste formato sem enjoar”, conta.

Para os alimentos ultraprocessados, a dica é se atentar aos rótulos. De acordo com Isabela, na hora de analisar, menos é mais, uma vez que alimentos que passam por processos mais naturais de produção, possuem uma concentração menor de ingredientes, além de dispensarem a inclusão de aromas, corantes e conservantes artificiais, que podem ser prejudiciais para o organismo.

“Devemos nos atentar para o que consumimos, principalmente com a evolução da nossa sociedade pela busca da praticidade e agilidade na rotina, o que acaba proporcionando impactos negativos na qualidade de vida das pessoas. Cuidar do que comemos é uma forma de nos cuidarmos”, finaliza a especialista.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Caderno Viver Bem do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.