ExpoMulher: Feira de Negócios para fomentar empreendedorismo feminino acontece dia 12

No dia 12, acontece a primeira ExpoMulher, feira de negócios para fomentar o empreendedorismo feminino em São Gabriel do Oeste. A primeira ExpoMulher, conta com o apoio da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de São Gabriel do Oeste, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e deve acontecer das 14h às 21h na Rua da Alimentação, ao lado da Praça da Igreja Matriz.

De acordo com a organizadora do evento, a empresária Julyanne Guimarães Amadeu, a ExpoMulher será uma feira de negócios voltada apenas para mulheres e terá como objetivo principal o fortalecimento do comércio feminino com a exposição e venda de produtos de artesanato, produtos alimentícios, de beleza, utilidades, vestuário, de serviços, entre outros. Ao todo, 20 empreendedoras da cidade já estão inscritas para participar com a apresentação de seus produtos.

Além da exposição e vendas, o evento também contará com praça de alimentação, sorteio de brindes e atrações culturais. Para as participantes inscritas, Julyanne ainda informa que serão realizados workshops durante a semana para preparar e capacitar as empresárias para a ExpoMulher. “Precisamos, cada vez mais, incentivar o trabalho realizado pelas mulheres, oportunizando um espaço no mercado para a venda de seus produtos”, comentou.

Julyanne ainda apontou que a feira foi pensada também como uma forma de comemorar o dia internacional das mulheres, apresentando negócios e empreendimentos que foram desenvolvidos por mulheres da comunidade são-gabrielense; grandes empreendedoras que buscaram a autonomia feminina.

Para participar é necessário entrar em contato com Julyanne pelo telefone ou WhatsApp (67) 99875-7859. “Ainda há vagas para participar do evento; as inscrições podem ser feitas até segunda-feira com um valor simbólico de R$ 45,00 que será utilizado para identificação do espaço e confecção de camisetas”, informou.