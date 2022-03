Dia da Mulher: Cassems é uma empresa que valoriza a liderança feminina

Na Caixa dos Servidores, líderes mulheres estão presentes em todos os cargos de trabalho

A liderança feminina é essencial para estabelecer a igualdade de gênero dentro de uma empresa e, assim, contribuir para a igualdade na sociedade. A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) valoriza a força de trabalho feminina e isso reflete no cotidiano da empresa. No plano de saúde, 74% dos colaboradores da são mulheres, nas mais diversas áreas de atuação e, inclusive, em posições de confiança. Toda a construção de um ambiente profissional mais igualitário, diverso e inclusivo tem a capacidade de gerar resultados que vão muito além do aspecto financeiro.

Maria Antônia Rodrigues é diretora financeira da Cassems e foi uma das grandes contribuintes para a fundação do plano de saúde, que hoje é um dos maiores do país. Graças ao trabalho assíduo dela e de outras mulheres, a história da assistência à saúde em Mato Grosso do Sul foi revolucionada. Maria fala sobre o papel das mulheres na construção da Caixa dos Servidores.

“Na Cassems, a liderança feminina sempre foi muito valorizada. Tanto que somos maioria nas diretorias, temos uma superintendente mulher, muitas de nós ocupam cargos nas gerências e coordenações. São mulheres que desempenham seus papeis com muita competência e eficácia. A liderança feminina é essencial para um adequado desenvolvimento social e econômico da empresa”.

De acordo com a diretora financeira, a presença feminina esteve presente em todas as grandes decisões e debates para fundação da Cassems. “Juntamente dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, acreditamos na construção de um plano de saúde capaz de resgatar a dignidade, o respeito e a confiança dos trabalhadores do estado”.

Maria Antônia explica que o estudo foi fundamental para o desenvolvimento da sua carreira. “Desenvolver um trabalho de destaque na diretoria de finanças da Cassems é uma responsabilidade imensa, mas tenho uma equipe muito séria e competente e dialogo constantemente com as lideranças, com apoio e respeito. Sempre busquei e sigo buscando estudar, fiz o curso de direito, administração hospitalar, frequento palestras para aumentar meu conhecimento e habilidades, pois sei que me será útil em algum momento”.

A diretora de Clientes da Cassems, Jucli Stefanello, também compartilha a sua história. Ela foi criada na fazenda e iniciou a sua carreira ainda na juventude, na expectativa de ter autonomia financeira. “Desde muito menina, eu sempre gostei de desafios e inovação. Então, preparei a minha sala de aula com 17 anos e isso marcou muito a minha vida. Minha família era da roça e eu queria ter minha independência, ganhar meu próprio dinheiro. Então, conversei com meu pai e comecei a trabalhar em uma escola perto da lavoura que ele trabalhava. Também, dava aula dentro de uma igreja, para alunos de 3ª e 4ª série”.

Com força de vontade para trabalhar, Jucli também buscou nos estudos um caminho para aprimorar os conhecimentos. “Depois de casada e já com uma filha, fiz Pedagogia, pós graduação em Administração Escolar e, depois, fiz o curso de Direito e pós em Gestão Empresarial e Recursos Humanos”.

A atuação firme e presente de Jucli nos sindicatos de profissionais do estado lhe deu experiência e destaque para atuar na Cassems. “Trabalhei no Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação, na defesa da classe de professores e, logo, veio o projeto para construir a Cassems. Buscamos crescer e trabalhar em prol dos beneficiários e da valorização da empresa. Hoje, estou muito contente com os resultados e frutos colhidos”.

Atualmente, a diretora de Clientes é vice-presidente do Conselho Nacional de Entidades de Saúde dos Servidores Públicos (Conesp) e afirma que tem orgulho da sua trajetória. “Estou sempre disposta a buscar mais e servir de exemplo para as mulheres que, assim como eu, saírem da roça em busca de novas oportunidades. A gente pode desbravar o mundo e fazer a diferença”.

Na Cassems, Jucli também conduz o “Núcleo de Experiência do Beneficiário”, um grupo formado por colaboradores do plano de saúde que filtram as críticas e sugestões dos beneficiários em espaços como ouvidorias, redes sociais e “fale conosco” para aprimorar o atendimento e melhorar a experiência dos clientes. “Tenho muito orgulho do trabalho que fazemos no núcleo. Realizamos encontros com lideranças do estado inteiro, atendentes do município, a gente faz a nossa voz ecoar por todo Mato Grosso do Sul”.

Para que mulheres tenham espaço de destaque e liderança na Caixa dos Servidores, o setor de Gestão de Pessoas precisa estar alinhado à valorização da igualdade de gênero. Por isso, Vanessa Trivellato, gerente de Recursos Humanos da Cassems, salienta que gerir profissionais é considerar as diferenças entre os indivíduos. “Temos que potencializar o desenvolvimento de lideranças de sucesso. Possibilitar um ambiente diverso é permitir qualidade de vida e das relações interpessoais, garantindo satisfação profissional e pessoal e gerando resultados positivos para o negócio, para os beneficiários e a sociedade. Respeitar a diversidade é garantir os valores e a perenidade de nossa organização”.

Com informações da assessoria