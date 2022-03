Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de manipulação de alimentos

Estão abertas as inscrições para o curso de Manipulação de Alimentos que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de abril, no auditório do Sebrae. São 70 vagas com direito a certificado aos participantes, as inscrições podem ser feitas no site www.coxim.ms.gov.br, no menu do lado direito da página.

Realizado pela Vigilância Sanitária e com o apoio do Sebrae, a proposta do curso é capacitar, apoiar e auxiliar empreendedores de Coxim que trabalham no ramo alimentício, sobre os cuidados necessários na boa prática no preparo de alimentos.

Com uma dinâmica ousada, descontraída e interativa, os técnicos da Vigilância Sanitária vão estar “Olho na Cozinha” dando dicas, orientações e qualificando os empreendedores e profissionais participantes do curso.

O objetivo do curso é ajudar as pessoas que trabalham no ramo alimentício de Coxim, sobre o processo de elaboração, formas de armazenamento, conservação e higiene, além do fator empreendedorismo, identificando problemas e oportunidades que possam para alavancar o negócio e aumentar a geração de renda.