Expogrande tem de drones de R$ 230 mil a máquinas industriais de R$ 1 milhão

Entre expositores, expectativas de bons negócios já foram superadas, em cinco dias de feira

Entre equipamentos, implementos, maquinário agrícola e industrial, a Expogrande 2023 tem, à disposição, uma gama de ferramentas. Com drones e máquinas industriais, o investimento na aquisição dos produtos pode chegar a R$ 1 milhão, conforme indica expositores da 83ª Feira Agropecuária de Campo Grande (Expogrande).

Novidade para o agro, a utilização de drones vem sendo cada vez mais difundida, entre os produtores. Presente no Parque de Exposições Laucídio Coelho, entre os dias 13 e 23 deabril, o estande da MS Drones, empresa de Dourados, oferece o equipamento com valor máximo de R$ 230 mil.

O diretor de vendas da MS Drones, Edinaldo Costa, 49 anos, explica que o drone de modelo T40 DJI realiza pulverização e semeadura de até 160 hectares. “O kit desse modelo acompanha, além do drone, três baterias, gerador e refreador, com investimento total de R$ 230 mil”.

Quanto às expectativas de negócio, Edinaldo frisa que a oportunidade é uma espécie de vitrine. “Estamos trabalhando na divulgação do produto. É uma inovação no agro e estamos trabalhando para introduzi-lo no mercado”, destacou.

Não só do agro é que se faz a Expogrande. Com base nessa afirmação, o consultor em vendas da IBL Máquinas Concessionária Case, Cilso Lourenço, 53, detalha que há, em exposição, no local, maquinários que vão de R$ 470 mil a R$ 1 milhão.

“Uma escavadeira hidráulica custa essa média, mas também temos outros que não estão expostos aqui, devido ao tamanho e que podem chegar até R$ 1,6 milhão”, detalha o consultor.

Conforme o expositor, o maquinário de linha industrial, também conhecido como linha amarela, tem sido bem procurado durante o evento.

“Recebemos muitas pessoas interessadas, que fazem orçamento e procuram saber sobre o desempenho da máquina. Esperamos, até o fim da feira, fechar pelo menos um negócio”, disse Lourenço.

Outros equipamentos

A Pantanal Tratores e Implementos participa pela primeira vez da feira agropecuária, em Campo Grande. Com uma gama de tratores para as mais variadas finalidades, oferece exemplares que vão de R$ 100 mil a R$ 480 mil, conforme indica o vendedor externo Tiago Coelho, de 36 anos.

“Os modelos variam de acordo com a potência e especificações necessárias e tecnologias mais avançadas, o que vai mudando o tamanho do trator. Então, hoje temos o de entrada, custando, em média, R$ 100 mil e o nosso top de linha, por R$ 480 mil”, pontuou o vendedor.

Quanto à expectativa de vendas, o jovem salientou que o cenário tem surpreendido. “Temos expectativa de fechar, no mínimo, de dois a três tratores, que vai dar uma rentabilidade entre R$ 500 a 800 mil”, concluiu Tiago.

Leilão de equinos Max QM espera movimentar até R$5 milhões, na Expogrande 2023

Contando com apenas um único leilão na 83ª edição da Expogrande, neste ano, a Leilão Max QM estima movimentar até R$ 5 milhões. É o que indica o sócio-proprietário da 67 Leilões, Fernando Barbuio, um dos realizadores do evento.

“A gente só faz um leilão em toda a feira e tem expectativa de movimentar algo em torno de R$ 5 milhões. O mercado do cavalo, cada ano que passa, só cresce, então, contamos com uma boa repercussão, neste ano”, apontou o empresário.

Sobre a participação na feira agropecuária, ele destaca que é sempre de grande importância, já que o evento fomenta o segmento. Porém, ele lembra que os leilões ocorrem durante todo o ano, independente do evento.

Com realização da 67 Leilões e Taquari Horse, a oferta é de 50 animais das raças QM e PH, sendo que, desses, dois são garanhões. O promotor responsável é Fernando Tabelo Gonçalves e convidados.

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) divulgou, na segunda-feira(17), o balanço parcial já movimentado pela atividade dos leilões, na Expogrande 2023. “Até este domingo (16), na 83ª Expogrande, registrou-se um faturamento de R$ 4.648.120,00”, indicou a associação.

Ainda segundo a Acrissul, somente na última quinta-feira (13), abertura da festa, o circuitode leilões comercializou, de forma on-line, 762 animais, o que gerou faturamento de R$ 2.215.600,00, número que surpreendeu os organizadores. No sábado (15), o circuito arrecadou cerca de R$ 252 mil, com o Leilão Comitiva e mais R$ 864 mil de faturamento para a Yorfk Corrêa.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

