Com campanha antecipada, 4,67% do público infantil foi vacinado

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, também conhecida como gripe, já foi iniciada em todo país. Em Campo Grande, cerca de 25,8 mil pessoas já receberam doses do imunizante.

O número corresponde a cerca de 8% do público-alvo, na Capital. No entanto, do público infantil, entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, apenas 3,2 mil foram vacinadas, ou o equivalente a 4,67% do público estimado de 69,8 mil pessoas, conforme dados atualizados pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), até a última sexta-feira (14).

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, que tem grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus da gripe: A, B, C e D. Os dois primeiros são mais propícios a provocar epidemias em ciclos anuais, enquanto o C costuma provocar alguns casos mais leves e o D não é conhecido por infectar ou causar doenças em humanos.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação anual contra a influenza permite, ao longo do ano, minimizar a carga do vírus e prevenir o surgimento de complicações, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde. O imunizante protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da influenza A e contra a influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, reforçou a importância de as pessoas pertencentes aos públicos-alvo da campanha, em destaque as crianças, buscarem as unidades de saúde, para se imunizarem.

“É necessário que a população busque as unidades e se vacine, sobretudo as crianças, idosos e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis a terem formas graves da gripe. É importante lembrar que estamos passando por um surto de doenças respiratórias, o que reforça ainda mais a importância de manter a vacina em dia. Pais, levem seus filhos para se vacinarem”, ressaltou.

Diante do cenário de disputa por leitos em Campo Grande, conforme última atualização, cerca de 20 crianças com síndromes respiratórias esperam por uma vaga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Atualmente, são 25 leitos de UTI e 91 clínicos a serviço do SUS (Sistema Único de Saúde).

Na última campanha, a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% vacinados, para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo, incluindo o público infantil, buscou pela vacinação.

Onde se vacinar?

É possível se vacinar em qualquer uma das 74 unidades básicas de saúde da Capital. Informe-se na unidade mais próxima da sua casa!

