Explosão do uso de emagrecedores provoca falta de seringas para insulina em farmácias de Campo Grande

Alta na procura por medicamentos para perda de peso, especialmente no mercado clandestino, pressiona estoques e impacta pacientes que fazem tratamentos contínuos

O aumento expressivo no consumo de emagrecedores tem provocado um efeito colateral inesperado em Campo Grande: a escassez de seringas para insulina nas farmácias da Capital. O utensílio, utilizado para aplicação subcutânea e para dosagem de medicamentos, tornou-se item raro nas prateleiras.

De acordo com dados do setor farmacêutico, o uso de medicamentos voltados à perda de peso cresceu 88% no Brasil em 2025, movimentando cerca de R$ 9 bilhões em importações. O avanço acelerado da demanda, impulsionado principalmente por promessas de emagrecimento rápido, tem gerado preocupação entre autoridades de saúde.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a fabricação, distribuição, importação e comercialização de determinadas canetas agonistas de GLP-1 sem registro sanitário. Segundo o órgão, esses medicamentos não passaram por avaliação de qualidade, eficácia e segurança no país.

Atualmente, cinco medicamentos são autorizados no Brasil para tratamento da obesidade e perda de peso:

Mounjaro (tirzepatida), da Eli Lilly; Olire (liraglutida), da EMS; Poviztra (semaglutida), da Novo Nordisk; Saxenda (liraglutida), da Novo Nordisk; Wegovy (semaglutida), da Novo Nordisk.

Diferentemente dos produtos legalizados, que já vêm com aplicador próprio e sistema de dosagem acoplado, os medicamentos adquiridos no mercado clandestino não acompanham o dispositivo adequado. Assim, consumidores recorrem à compra de seringas para insulina avulsas para realizar as aplicações — prática que, além de ilegal, pode trazer riscos à saúde, como contaminação, dosagem incorreta e efeitos adversos graves.

A equipe de reportagem do Jornal O Estado visitou três farmácias de Campo Grande que confirmaram a escassez. Na rede Drogasil, um funcionário que preferiu não se identificar relatou que a procura começou a aumentar em outubro de 2025. “Posso afirmar que em toda a rede da Capital não há seringas em estoque. Assim que o produto chega, acaba. Temos clientes que pedem para ser avisados quando houver reposição”, afirmou.

Segundo ele, a falta do item tem prejudicado principalmente pacientes com diabetes e pessoas que realizam reposição hormonal. “Afeta diretamente. Já tivemos pacientes diabéticos e outros que utilizam seringas regularmente e não encontraram o produto.”

Na Farmácia Freire, o cenário é semelhante. No início de janeiro, a farmácia recebeu um lote de 500 unidades de seringas, esgotado em apenas 16 dias, uma média de 31 unidades vendidas por dia. Com a alta demanda, o preço também subiu cerca de 30%.

Outra rede consultada foi a Pague Menos. Funcionários afirmaram que a empresa tentou adotar um protocolo de controle na venda, questionando a finalidade do produto, mas a medida tem sido contornada pelos clientes.

“Começamos a perguntar para que seria a seringa. Muitos dizem que é para amigos, colegas ou outras utilidades. Já houve quem afirmasse que tem estoque em casa. Eles evitam dizer que é para aplicar essas canetas emagrecedoras”, relatou um vendedor. Na unidade visitada, também não havia estoque disponível, nem previsão de reabastecimento.

Especialistas alertam que o uso indiscriminado de medicamentos para emagrecimento, sem prescrição e acompanhamento médico, pode causar efeitos colaterais como náuseas, vômitos, hipoglicemia e até complicações pancreáticas. Além disso, a compra de produtos irregulares amplia os riscos sanitários e contribui para o desabastecimento de insumos essenciais à população que depende deles para tratamentos contínuos.

O cenário evidencia como a busca por soluções rápidas para perda de peso tem gerado impactos não apenas individuais, mas também coletivos, afetando diretamente o acesso a produtos básicos de saúde.

Ian Netto

