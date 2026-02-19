Fiéis iniciam Quaresma em busca de paz e com reflexão sobre fé e amor ao próximo

Data também marca o lançamento da Campanha da Fraternidade, que traz “moradia digna” como temática

Um símbolo da fé católica, a Quarta-feira de Cinzas, data que marca o início da Quaresma, com missas celebradas por toda a cidade, lotou igrejas na Capital, com fiéis comprometidos com o tempo de resignação e reflexão proposto pelo período. No Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Afonso Pena, os fiéis chegavam aos montes para as novenas com Imposição das Cinzas, realizadas em hora em hora.

Criado em uma família católica, o estudante Diogo Leris da Silva, de 14 anos, afirmou que esse é o primeiro ano que participa do rito e espera que, durante os 40 dias até a Páscoa, consiga estar presente na igreja todos os dias. De acordo com ele, participar da cerimônia o deixou com o coração em paz.

“Minha mãe e meu pai me incentivam muito a vir e espero estar todos os dias possíveis aqui. Estou com o coração bem mais leve, sentindo mais paz”, afirmou, acompanhado da mãe, da irmã e de uma amiga.

Entre tantas pessoas reunidas neste momento de fé, Agildo Benitez, de 56 anos, foi à novena no Santuário para conhecer um pouco mais da fé católica. O motorista, que frequentou a religião evangélica nos últimos anos, afirmou que está buscando um novo caminho, porque percebe que, atualmente, há igrejas com um forte apelo político.

“Eu falo que precisamos nos aproximar mais de Deus, falar de compaixão, de amor e respeito ao próximo. Hoje acabou isso, hoje se idolatra mais os políticos que Deus. Estou aqui para assistir à missa, porque os católicos não estão nem aí para brigar por política”, disse.

O início da Quaresma também representa a esperança de uma vida melhor e uma fé mais fortalecida. Ana Lúcia Araújo Carvalho afirma que esta é sua a primeira novena do ano, sendo um momento de buscar clareza.

“Hoje foi uma benção, porque agora começa a clareza para nós católicos e isso é uma benção. Sempre é um momento de fé da gente esperar dias melhores”, pontuou.

Campanha da Fraternidade

Com abertura oficial realizada nesta Quarta-feira de Cinzas, em Brasília (DF), a Campanha da Fraternidade deste ano traz o tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós”, com o objetivo de conscientizar os fiéis e a sociedade sobre a importância de todos terem um teto digno para habitar.

De acordo com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), a escolha do tema surge de uma sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas e vem para reforçar o aspecto de ter uma moradia adequada como parte da dignidade humana. A campanha também reafirma o compromisso histórico da Igreja com a defesa dos direitos sociais e da justiça.

Em Campo Grande, a celebração de abertura da Campanha da Fraternidade será realizada no próximo sábado (21), com início às 17h, quando serão feitas os discursos oficiais. Já às 18h será celebrada uma missa campal e, às 19h, os presentes poderão curtir a noite ao som da banda gospel Rosa de Saron, que sobe no palco a partir das 19h00. O evento é gratuito e aberto à toda população.

Ana Clara Julião e Maria Gabriela Arcanjo

