Eventos impulsionam ocupação hoteleira e fortalecem turismo em Campo Grande

O primeiro trimestre do ano apresentou resultados positivos para o turismo em Campo Grande, com destaque para o crescimento da ocupação hoteleira no mês de março. O levantamento realizado pelo Observatório de Turismo da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável) aponta que a taxa de ocupação saltou de 53,26% em janeiro e 46,65% em fevereiro para 61,70% em março, evidenciando a força do calendário de eventos na Capital.

O desempenho é atribuído, principalmente, à realização de eventos de grande porte que movimentaram a cidade ao longo do mês. Entre eles, a COP 15, realizada entre os dias 22 e 27 de março, período em que a ocupação hoteleira atingiu 72,58%, e o Exercício Internacional Cooperación XI, entre 16 e 27 de março, que registrou índice de 71%.

Esses números refletem o impacto direto do turismo de eventos na economia local, impulsionando não apenas o setor hoteleiro, mas também áreas como gastronomia, transporte e serviços. O aumento no fluxo de visitantes contribui para a geração de emprego, renda e para o fortalecimento da imagem de Campo Grande como destino preparado para receber grandes encontros.

Ao comentar os resultados, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destacou a importância estratégica desse segmento: “Os dados confirmam que investir na captação de eventos é uma das formas mais eficientes de movimentar a economia e promover o destino. Campo Grande tem se mostrado cada vez mais preparada e estruturada para receber eventos de grande porte, o que amplia nossa competitividade no cenário nacional e internacional”.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, reforçou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do turismo: “O crescimento da ocupação hoteleira demonstra que estamos no caminho certo ao investir em planejamento, promoção e infraestrutura. Eventos como esses geram oportunidades, fortalecem a economia e projetam Campo Grande para o Brasil e o mundo”.

Outro aspecto relevante é o legado deixado por essas iniciativas. Além dos resultados imediatos, a realização de grandes eventos contribui para consolidar o município como referência no turismo de negócios e eventos, abrindo portas para novas oportunidades e parcerias futuras.

A coleta das informações foi realizada por meio de visitas técnicas aos meios de hospedagem, especialmente durante os períodos de eventos, além de contatos complementares por e-mail e telefone, garantindo maior precisão e confiabilidade aos dados.

Os resultados reforçam a eficácia das políticas públicas voltadas à atração de eventos, estratégia que segue como prioridade para impulsionar o desenvolvimento econômico e consolidar Campo Grande como um destino turístico competitivo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram