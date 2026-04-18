Idoso é morto a facada em bar na região do Indubrasil, em Campo Grande

Um idoso, de 60 anos, foi morto com golpe de faca na noite dessa sexta-feira (17). O caso ocorreu em um bar no bairro Vila Manoel Sêcco Thomé, na região do Indubrasil, saída para Terenos.

Segundo informações iniciais, o Corpo de Bombeiros chegou a comparecer ao local e tentou a reanimação da vítima, mas não teve êxito. A Polícia Militar atendeu à ocorrência e aguardou a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica para a realização dos levantamentos periciais em local de crime violento.

Ainda de acordo com informações preliminares, o suspeito sentou-se ao lado da vítima, conversou por alguns instantes e, em seguida, desferiu a facada. Ninguém no bar soube identificar o autor, que fugiu logo após o crime.