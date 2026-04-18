Escoteira de Campo Grande transforma vivências em poesia e lança livro com histórias do Movimento Escoteiro

No próximo dia 25 de abril, o Grupo Escoteiro Lobo Guará promove o lançamento da obra literária “Quando o Mundo Fica Alto, Eu Escrevo — No Mundo Escoteiro”, de autoria da jovem guia Laís Fernanda Schünke Piva Mendes. O evento, que acontece às 14h30, no anfiteatro da Câmara de Vereadores de Campo Grande, celebra não apenas o talento literário, mas o impacto do Movimento Escoteiro na formação do protagonismo juvenil.

O livro é uma coletânea de poemas que traduzem a jornada de uma jovem dentro do escotismo. Entre rimas e estrofes, Lais explora temas como a vida ao ar livre, o sistema de patrulhas, a promessa escoteira e o compromisso de “deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou”.

“Muitos veem no escotismo apenas as habilidades práticas, como nós e acampamentos. O livro da Lais prova que o método também desperta a sensibilidade e a capacidade crítica, transformando vivências em arte”, afirma Viviane Matzenbacher, Diretora-Presidente do Grupo Escoteiro Lobo Guará.

O lançamento do livro reforça o papel fundamental do Movimento Escoteiro em Mato Grosso do Sul como uma instituição de educação não formal. A obra de Lais serve de inspiração para outros jovens, demonstrando que o incentivo à leitura e à escrita é um dos pilares para a formação de cidadãos ativos e criativos.

Autora e escoteira

Aos 17 anos, natural de Coxim (MS), Laís Fernanda Schünke Piva Mendes celebra uma vida dedicada ao Escotismo. Integrante do movimento desde os 7 acompanhada de perto por sua mãe e maior incentivadora, Kelly, Laís alcançou o grau mais alto de reconhecimento em todos os ramos pelos quais passou, conquistando os distintivos Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro e Escoteiro da Pátria. Mas foi na busca pela Lis de Ouro, aos 14 anos, que o inesperado aconteceu. Diante da tarefa de apresentar um talento em um festival, Laís acreditava não possuir aptidões artísticas. O incentivo materno foi o estopim: ‘escreva sua própria poesia’. O que nasceu como o cumprimento de um requisito de progressão floresceu como um propósito de vida. A introspecção deu lugar à voz escrita, e as experiências sob o lenço escoteiro tornaram-se os versos que hoje compõem esta obra.

Grupo Escoteiro Lobo Guará

Fundado em abril de 1993 com o objetivo de contribuir para que os jovens desenvolvam plenamente suas capacidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais, o Grupo Escoteiro Lobo Guará é referência em Campo Grande pela promoção de atividades que unem civismo, serviço ao próximo e contato com a natureza. Está sediado na Arena do Parque Municipal Antônio de Albuquerque – Horto Florestal, no centro de Campo Grande/MS. Visite o site!