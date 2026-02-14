Carnaval 2026 terá ponto de hidratação gratuito na Esplanada Ferroviária

Iniciativa da Águas Guariroba alia responsabilidade social e promoção da saúde

O Carnaval 2026 promete movimentar milhares de pessoas na capital sul-mato-grossense, especialmente na Esplanada Ferroviária, tradicional palco da festa. Em meio ao calor e à intensa programação de blocos, a hidratação se torna um cuidado essencial para garantir saúde, disposição e segurança durante os dias de folia.

Atenta a essa necessidade, a Águas Guariroba reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e estará presente no evento contribuindo diretamente com a hidratação do público. Entre os dias 14 e 18 de fevereiro, será disponibilizado aos foliões, um bebedouro em frente à Esplanada Ferroviária, com acesso gratuito à água potável.

Hidratar é prevenir

Em períodos de altas temperaturas e grande exposição ao sol, a recomendação é manter o consumo de água ao longo de todo o dia, mesmo quando não há sensação de sede. Para os que forem ingerir bebidas alcóolicas, garantir o consumo de água é essencial, já que o álcool é um fator que aumenta a eliminação de água pelo organismo favorecendo a desidratação.

Optar por roupas leves, usar protetor solar, buscar áreas de sombra para pequenas pausas e incluir frutas e alimentos leves na alimentação ajudam a manter o equilíbrio do corpo durante os dias de festa. Sintomas como tontura, dor de cabeça, boca seca e cansaço excessivo indicam que é preciso reforçar a hidratação imediatamente.

Ao garantir acesso facilitado à água de qualidade e reforçar orientações preventivas, a Águas Guariroba contribui para que o Carnaval 2026 seja marcado não apenas pela alegria, mas também pelo cuidado com a saúde e o bem-estar de todos.

