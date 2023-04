Circuito Gastronômico inicia hoje com mais de 60 pratos a valores especiais

Entre os dias 18 de abril a 7 de maio, Campo Grande sedia o I Circuito Gastronômico CG em comemoração aos 25 anos da MSGÁS em Mato Grosso do Sul. O evento é voltado a diversidade gastronômica, e conta com mais de 60 pratos desenvolvidos por empresas participantes e comercializados a valores promocionais.

Marcia Marinho, responsável pela organização do evento, explica que 68 restaurantes estão inscritos na competição que leva o título Sabores da Terra com a curadoria do chef Paulo Machado.

“Os restaurantes, bares e hamburguerias que participam do evento fizeram pratos deliciosos com versões que prometem surpreender o público nos 20 dias de evento. O Circuito Gastronômico CG é um evento importante que escreve a história do Mato Grosso do Sul através da gastronomia, e que teve apoio essenciais como MSGás, Fundação de Turismo-MS, Fundação de Cultura-MS, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur-CG), Sebrae, Senac, Sesc e Senar, além da correalização da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG)”, enfatizou Marcia.

Com preços que variam entre R$ 20 a R$ 64, o evento é dividido três categorias e todas as receitas são elaboradas com produtos regionais como: baru, pequi, guavira, galinha caipira, carne de sol, mocotó e pintado.

Na categoria restaurante, os pratos variam entre R$ 50 e R$ 63. Para as hamburguerias, os valores serão entre R$ 20 a R$ 25 e nas cafeterias entre R$ 30 e R$ 35.

Serviço:

A lista de restaurantes participantes pode ser conferida no site: www.circuitogastronomicocg.com.br.

