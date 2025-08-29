Energia mais cara: Aneel mantém bandeira vermelha 2 nas contas de setembro

Tarifa extra de R$7,87 a cada 100 kWh segue em vigor diante da seca nos reservatórios



A conta de luz continuará com acréscimo no próximo mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter, em setembro, a bandeira tarifária vermelha no patamar 2 — que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora consumidos.

O órgão regulador explicou que a estiagem reduziu o nível dos reservatórios das hidrelétricas e forçou o maior acionamento de termelétricas, fonte de geração mais cara. “As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, informou a Aneel.

Desde junho, as faturas de energia vêm sendo impactadas pelo uso das bandeiras tarifárias. Nos dois primeiros meses, vigorou a bandeira vermelha em nível 1; em agosto, subiu para o patamar 2, que agora permanece em setembro.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve para repassar diretamente ao consumidor os custos variáveis da produção de energia no Sistema Interligado Nacional. Quando a bandeira é verde, não há cobrança extra; já as cores amarela e vermelha indicam acréscimos proporcionais à dificuldade de geração.

