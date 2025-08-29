Emprega CG soma forças com projeto social em recrutamento de 300 vagas

a Rua Dona Neta, n° 35, no Bairro Guanandi, foi realizado mais um evento do Emprega CG. Esta foi a 48ª edição em 2025 e a 32ª com ação itinerante da Funsat (Fundação Social do Trabalho) em áreas fora do Centro da cidade. A visita atendeu a um pedido do projeto comunitário “Dividindo o Pão”, que oferece serviços à população, como orientações sobre oportunidades de emprego e auxílio jurídico, entre outros.

“A presença da Funsat valorizou e ampliou a nossa proposta de atendimento à população, nos incluindo em um circuito que leva vagas de emprego e representantes de empresas até as comunidades. Isso ajuda a gerar contratações diretamente em nossa região. A parceria foi viabilizada com muita agilidade após o nosso pedido”, explicou o pastor Wiliam da Silva Gomes, da Assembleia de Deus Missõe e coordenador da iniciativa solicitante.

O evento contou com o recrutamento de 300 vagas e atuação de sete empresas, com entrevistadores atentos ao perfil dos candidatos. Uma das profissionais presentes foi Izadora Almeida dos Anjos, agente de atração de talentos do Grupo Pereira, empresa que administra, entre outros empreendimentos, a rede Fort Atacadista, participante da ação.

“O RH precisa estar preparado para realizar boas entrevistas, com abordagens que despertem o interesse dos candidatos e, ao mesmo tempo, permitam avaliar bem o potencial de cada um para as funções disponíveis”, afirmou Izadora.

Além do Grupo Pereira, também participaram da ação empresas como Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto e Instituto Bittar, todas com ofertas em aberto e interesse em realizar contratações locais.

A triagem de vagas envolveu 20 funções diferentes, disponíveis no painel de intermediação da Funsat, entre elas: assistente administrativo, auxiliar de estoque, operador de telemarketing, encarregado de loja, auxiliar contábil, vendedor interno e externo, conferente, operador de caixa, repositor, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, coletor, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza e jovem aprendiz.

Cerca de 30 pessoas passaram pelo local ao longo da manhã. Entre elas, Sinval Ramos, de 50 anos, morador do Nova Campo Grande, que soube do mutirão pelo rádio. “É muito bom ver a Funsat descentralizando os atendimentos e levando empresas junto. Assim, as oportunidades chegam mais perto da gente”, comentou.

Já Samuel Barbosa Anastácio, de 18 anos, morador do São Conrado, destacou que viu a divulgação no Facebook e se organizou para comparecer. “Quando as empresas estão presentes no mutirão, a chance de contratação é maior. Um grande acerto da Prefeitura”, afirmou.

Vindo do Portal Caiobá, Gabriel Martins Ricardi, de 22 anos, contou que foi avisado por amigos. “A ajuda das pessoas próximas e a estrutura oferecida pela Funsat fazem diferença. Gosto porque o atendimento no bairro é igual ao do Centro”, elogiou.

A opinião é compartilhada por Mateus Roberto de Oliveira, de 23 anos, morador do Aero Rancho, que acompanha as ações da fundação pelas redes sociais. “No WhatsApp o pessoal avisa das vagas e de onde a Funsat vai estar. Fico atento ao Instagram deles para acompanhar e ir quando posso”, relatou.

Na terça-feira o programa volta

A próxima edição do Emprega CG já tem data marcada: será na terça-feira, 2 de setembro, das 8h às 12h, no Fort Atacadista da Vila Rica. A ação vai promover a triagem de 100 vagas, distribuídas em 14 funções, incluindo operador de caixa, repositor, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de depósito, conferente de mercadorias, empacotador, ajudante de carga e descarga, operador de empilhadeira e jovem aprendiz.

A distribuição das senhas será feita pela equipe da Funsat no momento da retirada do catálogo de profissões disponível na edição, organizando a ordem das entrevistas com os representantes das empresas participantes.

Serviço:

Emprega CG n°49/2025

– 33ª Ação Itinerante é na Vila Rica

– 100 vagas de 14 funções

– Para o Fort Atacadista

– Horário: 8h às 12h

– Local: Rua São Borja, n° 586