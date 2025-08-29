STF recebe mais de 3,3 mil pedidos para assistir julgamento de Bolsonaro e outros réus

Corte limitará a 1.200 pessoas a presença no plenário; sessões começam no dia 2 de setembro

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados de participação na tentativa de golpe de Estado, em 2022, despertou grande interesse do público. O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu 3.357 inscrições de pessoas que querem acompanhar as sessões presenciais, mas somente 1.200 serão aceitas por causa da capacidade limitada dos espaços.

As sessões ocorrerão nos dias 2, 9, 10 e 12 de setembro. Para cada uma delas foram disponibilizadas 150 cadeiras em uma sala da Segunda Turma da Corte, onde será montado um telão de transmissão. O acesso ao local do julgamento, que se dará na Primeira Turma, ficará restrito a advogados de defesa e jornalistas credenciados.

A Corte vai entrar em contato por e-mail com os inscritos que forem contemplados, informando dia e horário da participação. Paralelamente, a procura também foi alta entre veículos de comunicação: 501 pedidos de credenciamento de profissionais da imprensa, nacionais e estrangeiros, foram recebidos para a cobertura do caso.

O processo será conduzido pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Bolsonaro responde ao lado de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Mauro Cid. Eles são acusados de crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se condenados, podem pegar mais de 30 anos de prisão.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram