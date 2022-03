Estadual 2022: Naviraiense vence e segue na cola do líder Operário

Nesta quarta-feira (30) Naviraiense bateu o Aquidauanense, por 3 a 2, segue na cola do líder Operário, que empatou em 1 a 1 com o Dourados. A quarta rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2022 ainda teve ainda o Clássico do Bolsão, com vitória da Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) diante do Costa Rica, por 2 a 1.

A vitória da equipe de Naviraí foi de virada. O destaque da partida foi o atacante Alexandro Firmino, o Coruja, que marcou dois gols para o Jacaré do Conesul e disparou na artilharia da competição. Maranhão fez o outro para os visitantes. O Aquidauanense foi às redes com Everton Tiziu e Kéverson.

Com os três pontos somados, o Naviraiense viu diminuir para um ponto a diferença em relação ao líder Operário. O Galo foi até Dourados e ficou no 1 a 1. Mário Lucio abriu o placar para o DAC e Jean Roberto igualou para o Alvinegro da capital.

A Serc conseguiu a primeira vitória na fase decisiva do Estadual. E foi logo diante do principal rival, o Costa Rica, que agora está mais longe da liderança do grupo. Mailson e Eduardo assinalaram os gols da vitória do Pica-Pau no Clássico do Bolsão. O time costa-riquense descontou com Édson.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 tem o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), como principal fomentador.

Com informações da Fundesporte.