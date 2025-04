Expogrande, Festival Old School e encerramento do Campão Cultural agitam a Capital

De feira livre, a shows nacionais, fim de semana será para todos os gostos com Chitãozinho e Xororó e Jota Quest

Festival Old School Versus Generation X

Hoje, 4 de abril, A cena underground de Campo Grande se prepara para mais um evento marcante no universo do rock e da música alternativa. O festival “Old School Versus Generation X” irá trazer uma fusão de gerações e estilos para o palco do Trem Mineiro, localizado na Rua Heitor Laburu, nº 341, no Jardim Itatiaia.

Organizado pela “Caminhos Alternativos Produções”, o evento contará com a presença das bandas Stellara, I’m Pistol, SxAxMx e Black Hole. A proposta do festival é celebrar o encontro entre o Old School (a velha guarda do rock) e a Generation X (a nova geração de músicos e fãs), criando um espaço de união e intercâmbio cultural.

Para o jornal O Estado, um dos organizadores do festival, Marco Aurélio dos Santos, mais conhecido como “Kão”, explica que a ideia é unir as duas gerações em um encontro musical único. “A proposta do festival é proporcionar uma fusão entre a velha guarda e a nova geração do underground, criando um espaço de convivência e celebração para todos os públicos”, afirma Kão.

O festival tem a intenção de ser um evento tradicional, realizado anualmente, com a proposta de fomentar a cultura underground na cidade. “A proposta continua a mesma que sempre tive: fomentar a cultura underground, onde pretendo deixar este evento como algo permanente em Campo Grande, como o Festival de Inverno ou o Festival América do Sul, por exemplo. Quero trazer mais bandas de outros lugares, trazendo mais visibilidade e força para o cenário local”, explica Kão.

A entrada para o evento terá o custo de R$ 10. Além das apresentações das bandas, o evento contará com sorteios de prêmios exclusivos, como tatuagens, camisetas e CDs das bandas participantes.

Expogrande

A Expogrande 2025, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, abriu as portas na quinta-feira e segue com programação neste fim de semana. O evento é realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e promete programação musical diversificada, com nomes que vão do sertanejo ao trap.

A programação deste ano traz artistas consagrados do cenário musical brasileiro. Entre as atrações sertanejas estão Chitãozinho & Xororó, os populares Jorge & Mateus e a dupla em ascensão Hugo & Guilherme, acompanhados por seus “afilhados” VH & Alexandre.

Para além do sertanejo, a feira também traz nomes de destaque do trap nacional, gênero que tem conquistado cada vez mais espaço nas paradas brasileiras. Entre os artistas confirmados estão Matuê, Teto, Wiu e Brandão.

Nesta sexta-feira será o dia do trap, com shows de Matuê, Tero, Wiu e Brandão. Já no sábado é a vez dos incomparáveis Chitãozinho e Xororó, onde os campo-grandenses poderão soltar a voz ao som do hino do Brasil, vulgo ‘Evidências’. O domingo encerra a semana ao som do pop rock de Jota Quest, de forma gratuita.

Além dos shows, a Expogrande reúne exposições, leilões, palestras e diversas atividades voltadas para o agronegócio. A feira se tornou um ponto de encontro para produtores, investidores e entusiastas do setor, mas também é um evento voltado para toda a família, com opções de entretenimento, gastronomia e lazer.

O Campão Cultural entra em sua última semana contando com intensa programação em diversos locais e atrações artísticas espalhadas pela cidade. No dia 4 de abril começam as apresentações, às 17h, com o Bloco de Carnaval Bojo Malê; às 18h30, performance de hip hop Cotidiano Difícil; às 20h, sobe ao Palco Jacqueline Costa com seu show Desenho em Aquarela e às 21h30 é a vez de Mental Abstrato, do Jazz ao Hip Hop.

No dia 5 de abril, sábado, haverá uma apresentação de capoeira com Mestre Liminha, Grupo Conterrâneo Capoeira, às 16h; às 17h, é a vez do Bloco de Carnaval Cordão da Valu; às 18h haverá uma performance de hip hop Revivarte; às 20h, DJ Magão e às 21h30, Os Garotin.

No dia 6, domingo, encerra o Festival Campão Cultural na Praça do Rádio apresentações diversas. Ás 16h30 haverá uma apresentação cultural da Escola de Capoeira Grupo Memória Formada Pindorama e Puxada de Rede e a Consciência Ambiental; às 17h30, desfile das marcas autorais de MS; às 18h30, performance hip hop Ecos da Periferia; às 20h, show com Codinome Winchester e finalizando as apresentações, às 21h30, Marina Peralta convida Brisa Flow.

SEXTA-FEIRA (4)

Espetáculo ‘Silêncio Branco’

O Sesc Teatro Prosa abre o fim de semana com o espetáculo de dança ‘Silêncio Branco’, com Ginga Cia de Dança, às 19h. A apresentação coloca em cena o feminicídio e outras formas de violência impostas no universo feminino. A obra leva à cena um tema social tão difícil quanto urgente: A violência contra a mulher. Sendo o feminicídio a expressão mais nua do término da violência doméstica, o mutismo da vítima grita por socorro, mas os ouvidos surdos são inacessíveis. Perceber uma mulher em situação de violência requer o silêncio da alma diante dos barulhos do machismo e suas omissões. Quantos questionamentos habitam nosso pensamento e quantas perguntas bailam sozinhas sem respostas? (Classificação: 14 anos)

Circuito Universidades

Como parte da programação do Campão Cultural, a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e a UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul) realizam o Circuito Universidade com shows nesta sexta-feira (4). Na UEMS, a partir das 9h30, Marcos Assunção apresenta o espetáculo ‘Jazz e Viola’, no Teatro Arena; já na UFMS, Dani Black sobe ao palco do Teatro Glauce Rocha, a partir das 19h.

Projeto “De Ponto a Ponto”

A magia do circo e do teatro ganha novos horizontes com o projeto “De Ponto a Ponto”, uma iniciativa do Circo do Mato que leva vivências, espetáculos e rodas de conversa a cinco Pontos de Cultura de Mato Grosso do Sul. De abril a maio de 2025, o intercâmbio cultural promete fortalecer a rede de Pontos de Cultura no Estado, conectando artistas e comunidades por meio da arte. A circulação começa já nesta semana, às 19h, na sexta (4) e, às 9h30, no sábado (5) no Ponto de Cultura Maculelê, em Ponta Porã. O projeto contempla três ações principais: espetáculo, às 19h, Vivência e Roda de Conversa, a partir das 9h do sábado.

SÁBADO (5)

Cine Clubinho

Com audiodescrição e libras, o Cine Clubinho do Sesc Teatro Prosa realiza duas sessões de ‘A Ilha dos Ilús’, às 14h e às 16h. Pocó está pronto para nascer e viver o melhor dia da sua vida de cachorro! Porém, é enviado para uma família errada, obrigando-o a voltar para a Ilha dos Ilús, local mítico onde todos os animais vivem antes de nascerem. Inconformado, Pocó quer conhecer sua verdadeira família, mesmo que, para isso, precise descobrir a todo custo uma passagem secreta, que somente Rinco, o líder do clã dos animais rejeitados, sabe encontrar. Sua melhor amiga Oli o ajuda nessa jornada, mesmo Pocó nem imaginando que ela é uma espiã da Gakra, uma réptil maligna que pretende invadir a ilha e sacudir com todo o reino animal.

Campão Geek

Como parte das atrações do Campão Cultural, o Campão Geek será realizado neste sábado, dia (5) no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com uma programação diversificada para atender os fãs da cultura pop. O evento contará com Free Play, Board Games, Sword Play, Just Dance, apresentações de K-Pop, show da Banda Denver e o aguardado Concurso de Cosplay. A programação começa às 12h e vai até às 22h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Feira Ziriguidum

Em sua vigésima edição, a Feira Ziriguidum, realizada na Praça do Preto Velho, se torna mais uma vez um local de cultura diversa, com economia criativa, arte, lazer, gastronomia e apresentações culturais com Sandim, Pretah e Cia Apoema.

Espetáculo ‘Uma Jornada Congelante – A verdadeira transformação’

A Companhia Arte Boa Nova apresenta, em 2025, um novo espetáculo infantojuvenil que promete encantar públicos de todas as idades. Em um reino coberto de neve, duas irmãs enfrentam desafios que vão além do inverno congelante. Nesta adaptação envolvente, repleta de humor e emoção, elas descobrem que o verdadeiro poder não vem da magia, mas da coragem de aceitar quem realmente é. Entre cenas divertidas e momentos de reflexão, essa jornada inspiradora mostra que a verdadeira transformação começa dentro de nós – e que fugir das dificuldades não as faz desaparecer. A apresentação será em dois horários, às 16h e às 19h30, no Teatro Alan Kardec, na Avenida América, 653. Ingressos estão disponíveis no Sympla.

DOMINGO (6)

Feira Borogodó

Domingo é dia de Feira Borogodó, na Praça Coophafé, das 9h às 15h, com muito rock, blues e samba, com apresentações da Curumins Cia Teatral (Ciranda de Contos e Cantigas), Maestro Lang. (rock/blues), Banda Brisa do Mato (Pop, reggae e forró), Banda Coquetel Blue (rock, rockabilly e blues) e Valu Samba Triop (Samba). Além das atrações culturais, há ainda os expositores de economia criativa, espaço família, espaço kids, feira de adoção pet e muita gastronomia.

Exposição Urban Sketchers

Disponível até dia 27 de abril, a exposição Urban Sketchers possui curadoria do artista Fabrício Martins, reúne 36 obras do grupo Urban Sketchers e 10 individuais do próprio curador, trazendo ilustrações feitas ao ar livre que capturam o cotidiano e a identidade das cidades. A Exposição Urban Sketchers é um convite para explorar e reinterpretar a urbanidade por meio da arte. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita das 7h30 às 21h, de segunda a sexta, no Museu de Imagem e do Som, que fica no terceiro andar do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, que fica na av. Fernando Corrêa da Costa, 559.

Space Bounce Park

Abril chegou repleto de novidades no Shopping Campo Grande, começando pela aterrissagem do maior parque temático da NASA no Brasil, o Space Bounce Park, que chega pela primeira vez a Campo Grande com área de 2.000 m² e brinquedos infláveis gigantes, com aventuras para toda a família. O espaço traz brinquedos infláveis como foguete espacial com 14 metros de altura, o giro radical, a super bolha, a torre de escalada e a arena de futebol. Tem ainda o tobogã gigante, a piscina de espumas, o pêndulo e a corrida de obstáculos.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

