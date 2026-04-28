CDL Campo Grande promove evento voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande será palco, no dia 7 de maio, às 19h, do workshop “Sua Marca, Sua História Construindo Narrativas de Sucesso”, evento voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino por meio do posicionamento estratégico e da comunicação no ambiente digital.

A iniciativa integra o movimento Elas Conectam, idealizado pela jornalista e empresária Vivianne Nunes e pela empresária Talita Trindade, e chega à CDL com a proposta de reunir mulheres empreendedoras, profissionais e lideranças em uma experiência prática de desenvolvimento pessoal e profissional. Com formato de imersão, o evento une conteúdo estratégico, atividades práticas e momentos de conexão. A abertura será conduzida pela psicóloga Virna Leite, com a palestra “A deformação da autoestima”, abordando como a percepção individual influencia diretamente o posicionamento no mercado.

Na sequência, Vivianne Nunes apresenta o conceito de narrativa profissional e posicionamento estratégico, seguido da aplicação prática conduzida pela jornalista Jocasta Vilela, com foco na transformação de experiências em conteúdo relevante nas redes sociais. Um dos destaques da programação será o talk show com mulheres que compartilham trajetórias reais de posicionamento e liderança. Participam a publicitária Mariana Moreira, a jornalista Evelyn Souza, a advogada tributarista Janaína Galeano Silva, a empresária Claudia Tha e a teóloga Bárbara Cristina Mesquita.

Para o presidente da CDL, Adelaido Figueiredo, iniciativas como essa reforçam o papel da instituição no incentivo ao desenvolvimento econômico e social. “Fomentar a narrativa profissional é transformar competência em autoridade e permitir que mulheres assumam o protagonismo de suas trajetórias”, destaca. Segundo a idealizadora Vivianne Nunes, o evento nasce da necessidade de incentivar mulheres a reconhecerem o valor de suas próprias histórias. “Muitas mulheres têm trajetória e potencial, mas ainda não conseguem comunicar isso de forma estratégica. O nosso objetivo é mostrar que toda história pode se transformar em oportunidade”, afirma. Além do conteúdo, o encontro também será um espaço de networking, promovendo conexões e oportunidades de negócios entre as participantes.

As organizadoras destacam que o projeto busca consolidar o Elas Conectam como um movimento contínuo de valorização e fortalecimento do empreendedorismo feminino no Estado.

Serviço

Evento: Workshop “Sua Marca, Sua História — Construindo Narrativas de Sucesso”

Data: 7 de maio

Horário: 19h às 21h30

Local: Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande

Ingressos: Disponíveis na plataforma Ingressos MS

Vagas: Limitadas

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