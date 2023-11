Empresas devem abrir mais vagas neste final de ano

Pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) indica que 64% dos empresários devem abrir vagas de trabalho neste final de ano. A maior parte das contratações vão ocorrer em dezembro, segundo o levantamento. De acordo com o presidente da entidade, a perspectiva de abertura de oportunidades de emprego dos empresários está melhor em 2023.

“No ano passado, a economia sofreu reflexos da troca de governo federal e um cenário ainda de incertezas sobre as políticas que seriam adotadas. Por isso, o percentual de empresários dispostos a contratar mão-de-obra naquele período foi 7% menor”, revela Renato Paniago. Para esse ano, a expectativa da ACICG é que sejam geradas cerca de 2,2 mil oportunidades de trabalho temporário em empresas dos setores de comércio e serviços, entre os meses de outubro e dezembro.

A maior parcela dos entrevistados na pesquisa, ou seja, 81,5%, deve contratar até 2 pessoas e 12% pretendem incorporar até 5 funcionários. Apenas 4,6% dos respondentes esperam aumentar o quadro de colaboradores em até 7 pessoas e 1,5% disseram que devem agregar 10 pessoas ou mais à equipe. A ACICG também constatou que entre os empresários que ofertarão oportunidades de trabalho, a maioria (57%) vai abrir mais vagas em 2023 comparado com o ano passado.

“Esse foi mais um indicador que comprovou o otimismo da classe empresarial. Em 2022, a maioria respondeu que a previsão de contratação seria igual a de 2021. Apenas 11% dos entrevistados revelaram que estavam abrindo mais oportunidades de trabalho naquele período”, disse. O levantamento “Perspectivas de contratação de final de ano” foi realizado em outubro e contou com a participação de 102 empresários dos setores de vestuário, eletrônicos, calçados, brinquedos, perfumaria, jóias, alimentos, ótica, alimentação, entre outros.

