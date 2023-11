Miss MS Teen Universe 2023 conta que a vida mudou após receber a faixa

Aos 15 anos, Milene Pereira Machado realizou o sonho em se tornar Miss Mato Grosso do Sul Teen 2023, de uma ideia que surgiu há cerca de dois meses atrás, vendo a página no Instagram sobre o projeto Miss Universe (@missmatogrossodosul_univer), que atua em todos os municípios de MS apoiando crianças, adolescentes, jovens e adultos a subirem nas passarelas.

Mirela conta que sua vida mudou depois que recebeu a faixa de miss. “Pensei que não passaria, fui para ver como era, mas no final do dia seguinte recebi a mensagem que passei na seletiva da minha cidade. Depois fiz minha inscrição para o concurso estadual, participei e ganhei.”

“Agora recebo convite para muitas parcerias com lojas fazendo propagandas. Todos acham que é só uma faixa, mas ela abre muitas oportunidades. Pretendo continuar nesse caminho, cada dia vou me aperfeiçoando mais”, diz Milene almejando a etapa nacional do concurso que acontecerá em Campo Grande, entres os dias 16 a 18 de novembro.

Miss MS Universe

A franquia do Miss MS Universe abrange o público do sexo feminino de 3 a 39 anos, divididas em cinco divisões: Mini Miss, Categoria Juvenil, Pré-Teen, Teen, e a categoria América – a partir dos 19 até os 39 anos. Assim como o concurso estadual, existe o Miss Brasil Universe realizado anualmente.

Diretora do Projeto Miss Universe MS, Verenice Barros assumiu o concurso neste ano com a responsabilidade de fazer a diferença, segundo ela. “É extremamente desafiador e gratificante esse trabalho, porque os concursos de miss aqui no Estado estavam descredibilizados. Então quando assumi, propus um trabalho profissional e abrir as portas para essas meninas.”

"Além de Campo Grande, atuamos em todo o interior do Estado. Viajamos muito, tanto que, no estadual tivemos representantes de vários municípios. É algo realmente desafiador, sair do nosso escritório, fazer as seletivas e moldar as meninas para se tornarem miss. Porém, é muito gratificante ver que elas podem sonhar em ter uma história nas passarelas, se tornar as próximas misses Brasil e depois viajar para o exterior, o que é incrivel", conclui.